Waar komen de mooie woorden van Red Bull Racing vandaan?

Christian Horner, Max Verstappen en Helmut Marko in overleg. Ⓒ Hollandse Hoogte

De verwachtingen voor een mogelijke wereldtitel van Max Verstappen in 2020 zijn hooggespannen. Niet in de laatste plaats door de opgewekte verhalen vanuit het kamp van Red Bull Racing, de werkgever van de Limburger. Maar waar is dat op gebaseerd?