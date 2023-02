Bayern München pijnlijk onderuit bij Borussia Mönchengladbach

Bayern kan door de nederlaag de koppositie in de Bundesliga kwijtraken. Union Berlin staat met 42 punten een punt achter Bayern, maar speelt zondag nog tegen Schalke 04. De landskampioen uit München won afgelopen dinsdag in de Champions League nog met 1-0 bij Paris Saint-Germain.

De landskampioen begon tegen Borussia met Daley Blind en Ryan Gravenberch in de startopstelling en coach Julian Nagelsmann liet in de tweede helft Matthijs de Ligt nog invallen. Bayern stond al snel met tien man na rood voor Dayot Upamecano, die de doorgebroken aanvaller Alassane Pléa uit balans had gebracht.

Lars Stindl (tweede van rechts) neemt de openingstreffer voor zijn rekening. Ⓒ EPA

Lars Stindl opende in de 13e minuut de score voor Mönchengladbach. Hij schoot laag rechts binnen uit een vrije trap van Jonas Hofmann. Eric Maxim Choupo-Moting trok de stand gelijk na ruim een half uur. Op aangeven van Alphonso Davies die goed over links was doorgelopen, kon hij de gelijkmaker binnentikken.

De thuisploeg kwam in de tweede helft opnieuw voor. Hofmann was de laatste schakel in een snelle aanval na balverlies bij Bayern. Na terugleggen van Pléa schoot hij de bal achter doelman Yann Sommer die tot de winterstop nog zijn ploeggenoot was bij Borussia. In de slotfase maakte de ingevallen Marcus Thuram nog de derde voor de thuisploeg. In de extra tijd zorgde Mathys Tel voor de 3-2 voor Bayern.

Tekst gaat verder onder de tweet

SC Freiburg

SC Freiburg en RB Leipzig naderden koploper Bayern ook weer. Freiburg won met Mark Flekken in het doel met 2-0 bij VfL Bochum door treffers van Michael Gregoritsch en Lucas Höler. De ploeg staat vierde met 40 punten.

RB Leipzig

Leipzig was VfL Wolfsburg met 3-0 de baas en kwam op 39 punten. Emil Forsberg opende in de eerste helft de score. Konrad Laimer maakte in de slotfase de tweede en Dominik Szoboszlai in de extra tijd de derde treffer. Micky van de Ven speelde de hele wedstrijd voor Wolfsburg.