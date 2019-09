Oranje-trio maakt kans op plaats in wereldelftal 2019

De drie Oranje-internationals maken deel uit van de voorselectie die uit 55 spelers bestaat. Ook Ajacied Dusan Tadic staat op de lijst, die is samengesteld door de profvoetballers zelf. Meer dan 23.000 spelers brachten via een poll hun stem uit.

Eerdere onderscheidingen

Van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, werd eerder al gekozen tot UEFA-voetballer van het jaar en speler van het jaar in de Premier League. De Ligt bereikte met Ajax de halve finale van de Champions League en ontving onlangs de Gouden Schoen voor beste speler van de Eredivisie. De Jong, die in de zomer Ajax voor FC Barcelona verruilde, werd door de UEFA onderscheiden met de titel ’beste middenvelder van het jaar’.

Het wereldelftal van de FIFA en spelersvakbond FIFPro wordt maandag 23 september bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Best Football Awards in Milaan. Van Dijk kan die avond ook worden uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. De verdediger van Liverpool is samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo genomineerd.