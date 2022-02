Justin Kluivert maakt indruk bij Nice, Manchester United wint door invallers

Na twintig minuten maakte de 22-jarige voetballer de openingsgoal. De vleugelspeler sprintte de diepte in en werd op maat bediend door Melvin Bard. Ook in het restant van het duel liet de Nederlander zich met individuele acties een aantal keer goed zien.

Het was voor Kluivert zijn derde competitiedoelpunt van dit seizoen. De oud-speler van Ajax kwam afgelopen zomer over van het Duitse RB Leipzig. Ook oud-PSV’er Pablo Rosario stond in de basis bij de nummer 3 van Frankrijk. Aanvaller Calvin Stengs bleef op de bank tegen Angers, dat 13e staat.

De ploeg van Christophe Galtier bezet de derde plaats in de Ligue 1 en ligt dus nog op koers voor hun Champions League-debuut.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Ligue 1.

Bayern München maakt achterstand goed tegen Greuther Fürth

Bayern München heeft de thuiswedstrijd in de Bundesliga tegen hekkensluiter SpVgg Greuther Fürth gewonnen. De Duitse koploper kwam tegen de ploeg van verdediger Nick Viergever vlak voor rust nog wel op achterstand, maar wist dat in de tweede helft goed te maken met vier doelpunten (4-1). Bayern vergrootte de voorsprong op Borussia Dortmund tot 9 punten, maar de nummer 2 speelt later op zondag nog.

Via een van richting veranderd schot van aanvaller Branimir Hrgota kwam Greuther Fürth op voorsprong. Vroeg in de tweede helft maakte de Poolse spits Robert Lewandowski van dichtbij gelijk. Een eigen doelpunt van middenvelder Sebastian Griesbeck uit een voorzet van Thomas Müller bracht Bayern op voorsprong.

Lewandowski maakte met een kopbal uit een corner zijn tweede van de middag en zijn 28e competitiedoelpunt van het seizoen. In blessuretijd wist aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting ook nog te scoren.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Bundesliga.

Manchester United wint dankzij invallers bij Leeds United

Manchester United heeft dankzij twee invallers de uitwedstrijd tegen Leeds United vrij moeizaam gewonnen. Het werd op Elland Road 4-2 voor de nummer 4 van de Premier League.

United leidde bij rust met 2-0 - dankzij goals van Harry Maguire en Bruno Fernandes - en leek een vrij eenvoudige zege te gaan boeken. Cristiano Ronaldo kreeg in de tweede helft de kans er 0-3 van te maken, maar hij faalde toen hij alleen op de doelman af ging. De Portugees kreeg meerdere mogelijkheden om tot scoren te komen.

In de 53e minuut maakt Rodrigo er 1-2 van en een minuut later was het ineens gelijk, door een doelpunt van Raphinha. Invaller Fred zette United met een fraai schot opnieuw op voorsprong en Anthony Elanga, die eveneens in de ploeg was gekomen, besliste het duel vlak voor tijd.

Ronaldo werd in de 85e minuut, tot zijn eigen teleurstelling, naar de kant gehaald. Verdediger Raphaël Varane kwam voor hem in de ploeg.

United staat op de vierde plek in de Premier League met 4 punten meer dan West Ham United, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Newcastle United.

Sevilla laat opnieuw punten liggen in Spaanse titelstrijd

Sevilla heeft in de strijd om de Spaanse titel opnieuw punten laten liggen. De ploeg van coach Julen Lopetegui bleef op bezoek bij Espanyol steken op 1-1. Daarmee is de marge met koploper Real Madrid, dat zaterdag won van Alavés, nu 6 punten.

Sevilla kwam na ruim een half uur op voorsprong. Rafa Mir tikte bij de tweede paal binnen, op aangeven van de ingevallen Argentijnse spelmaker Papu Gómez.

Kort na rust maakte Sergi Darder met een kopbal gelijk, de voorzet kwam van de naar voren gestormde Óscar Gil. Sevilla speelde het laatste kwartier met tien man nadat Jules Koundé met rood het veld had moeten verlaten.

Sevilla heeft de laatste weken veel punten verspeeld. Van de laatste vijf duels werd er maar één gewonnen, de andere vier eindigden in een gelijkspel.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in La Liga.