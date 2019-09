’Geweldige week’ voor Veltman

„Ik wil nog veel beter, maar ik denk dat dit allemaal al een beloning is voor het harde werken”, zei Veltman, die vorig seizoen sterk terugkeerde na kruisbandletsel. Overigens leek de routinier al eerder in aanmerking te komen voor een terugkeer bij het Nederlands elftal, maar Ronald Koeman koos ervoor met zijn vaste groep de Final Four van de Nations League in te gaan.

Een dag voor de bekendmaking van Koemans selectie voor de EK-kwalificatieduels in Duitsland en Estland hoorde Veltman dat het bingo was. „Ik tekende mijn contract en de bondscoach had gebeld met de trainer. Die zei me: ’Jongen, je zit erbij.’”