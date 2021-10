Wat staat er op het spel bij de NK Afstanden?

Nederland mag in Peking met maximaal negen mannen en negen vrouwen meedoen aan het olympisch schaatstoernooi. Dat is weinig voor zeven afstanden. Daarom wordt het OKT ongemeen spannend en voor veel schaatsers pijnlijk. Maar die negen olympische plekken moet Nederland eerst ook nog eens gaan verdienen door goede prestaties te leveren tijdens de World Cups. Dat is normaal gesproken geen probleem, maar gezien de toenemende concurrentie - en de kans op onvoorziene omstandigheden - is het ook geen abc’tje.

Om de negen olympische startbewijzen veilig te stellen, moeten de Nederlanders hard schaatsen en niet te vaak afzeggen voor de World Cups. Dat laatste zullen ze zeker in december overwegen, aangezien dan wedstrijden in het verre Salt Lake City en Calgary op de agenda staan. En de rijders weten: wedstrijden in combinatie met een zware reis bevorderen de kans op goede prestaties op het OKT niet. Hier ligt dus een dilemma in het verschiet.

Bekijk ook: Dit zijn de dingen om op te letten tijdens de aftrap van het olympisch schaatsseizoen

Tijdens deze NK Afstanden krijgt de top-5 van elk onderdeel het recht om aan de World Cups mee te doen, alleen bij de twee langste afstanden wordt een gecombineerd klassement opgemaakt. Overigens kan de selectiecommissie van de bond nog ingrijpen wanneer Nederlanders niet goed presteren bij de komende World Cups. In het landsbelang - de negen olympische plekken per sekse moeten immers worden gewaarborgd - kunnen rijders worden vervangen.