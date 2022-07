Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Lisanne de Witte gekozen in atletencommissie World Athletics

10.00 uur: Atlete Lisanne de Witte is gekozen in de atletencommissie van de mondiale atletiekbond World Athletics. De 29-jarige specialiste op de 400 meter kreeg genoeg stemmen bij de verkiezing tijdens de WK atletiek in Eugene. Ze is een van de zes nieuwgekozen leden in de atletencommissie. Ook de Bulgaarse Ivet Lalova, de Zwitserse Lea Sprunger en de Oekraïense Anna Rizjikova zijn verkozen.

De Witte zou normaal gesproken deel uitmaken van de estafetteploeg op de 4x400 meter bij de WK, maar zij stond haar plek in de ploeg af omdat ze veel last heeft van de naweeën van een hersenschudding. De Witte was voorgedragen door de Atletiekunie. Ze won goud met de estafetteploeg op de 4x400 op de EK indoor van 2021 en zilver met de equipe op de WK indoor van dit jaar. In 2018 veroverde ze individueel brons op de EK in Berlijn.

De Witte zal in november worden geïnstalleerd als nieuw lid. "Elk jaar wordt de stem van de atleten krachtiger en proactiever als het gaat om het bevorderen en bepleiten van de rechten van atleten op leiderschapsniveau", zei de Nieuw-Zeelandse vicevoorzitter en viervoudig wereldkampioen kogelstoten Valerie Adams.

Djokovic sluit zich aan bij Federer en Nadal in Laver Cup

09.50 uur: Novak Djokovic doet van 23 tot en met 25 september mee aan de vijfde editie van de Laver Cup. Hij vormt in Team Europa een team met onder anderen Rafael Nadal en Roger Federer.

Ook de Schot Andy Murray heeft zijn deelname toegezegd, waardoor het Europese team nu gezamenlijk 66 grandslamtitels in bezit heeft: Nadal 22, Djokovic 21, Federer 20, Murray 3. Djokovic won onlangs voor de zevende keer Wimbledon.

Team Europa won de eerste vier edities van het toernooi waarin de Europese tennissers het opnemen tegen tennissers uit de andere werelddelen. Team Wereld bestaat vooralsnog uit de Canadees Félix Auger-Aliassime, de Amerikaan Taylor Fritz en Diego Schwartzman uit Argentinië.

De Laver Cup wordt dit jaar gespeeld in de O2 Arena in Londen.