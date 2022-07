Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Simon Yates twee jaar langer bij BikeExchange-Jayco

17.53 uur: De Brit Simon Yates blijft nog twee jaar bij BikeExchange-Jayco. De Australische ploeg, waar ook Dylan Groenewegen actief is, heeft het aflopende contract van zijn "meest succesvolle klassementsrenner" van de ploeg verlengd tot en met 2024. De 29-jarige Yates won dit jaar twee etappes in de Ronde van Italië, voordat hij de koers in de zeventiende etappe verliet.

Yates leek in 2018 op weg naar de eindzege in de Giro tot een ongelooflijke inzinking twee dagen voor het einde. Nadat hij dat jaar de Vuelta had gewonnen, keerde hij de jaren erna vier keer terug in de Giro. Het leverde een achtste plaats (2019) en een derde plaats (2021) op. Net als in 2020 haalde Yates dit jaar het einde niet.

Carpenter en Sarrat assistenten shorttrackbondscoach Kerstholt

15.58 uur: Kip Carpenter en Annie Sarrat zijn door schaatsbond KNSB aangesteld als assistenten van shorttrackbondscoach Niels Kerstholt. Geeske van Wijk wordt teammanager. Kerstholt is de opvolger van Jeroen Otter, die een jaar afstand neemt van de shorttracksport en daarna weer terugkeert.

De 43-jarige Carpenter, die bij de Spelen van 2002 brons won op de 500 meter als langebaanschaatser, maakt al sinds 2014 deel uit van de begeleidingsstaf van het Nederlandse shorttrackteam. Hij verzorgde het materiaal van de rijders. De Amerikaan neemt voortaan als assistent-coach onder meer de langebaantrainingen op zich.

Sarrat (44), die zowel een Canadees als Frans paspoort heeft, kwam als jonge shorttrackster voor Frankrijk uit. De laatste twee jaar, tot en met de Winterspelen in Beijing, was ze bondscoach van de Franse shorttrackploeg.

„Met zijn allen willen we van shorttrack, dat de afgelopen jaren al enorm is gegroeid, de grootste sport van Nederland maken”, zegt Kerstholt, die begin oktober bij de Dutch Open zijn debuut maakt als bondscoach. De eerste wereldbekerwedstrijden van het nieuwe seizoen zijn eind oktober in Montreal in Canada en begin november in Salt Lake City in de Verenigde Staten.

Thiem bereikt weer eens halve finales en treft Berrettini

15.34 uur: Dominic Thiem heeft zich voor het eerst sinds begin mei 2021 weer eens bij de laatste vier geschaard op een ATP-toernooi. De 28-jarige Oostenrijker bereikte de halve finales in het Zwitserse Gstaad, waar zaterdag de Italiaan Matteo Berrettini zijn tegenstander is.

Thiem was op het graveltoernooi in de Alpen met 6-4 6-3 te sterk voor Juan Pablo Varillas uit Peru, terwijl de als eerste geplaatste Berrettini drie sets nodig had om zich te ontdoen van de Spanjaard Pedro Martínez: 3-6 7-6 (5) 6-1. In de tiebreak van de tweede set pakte Berrettini na een achterstand van 5-1 zes punten op rij.

Ruim veertien maanden geleden bereikte Thiem voor het laatst het finaleweekend van een toernooi. Op het masterstoernooi van Madrid verloor hij van de Duitser Alexander Zverev, waarna hij lang geplaagd werd door een polsblessure.

Vorige week maakte Thiem in Bastad een einde aan een reeks van zes nederlagen op de ATP Tour sinds zijn rentree.

Floretschermers snel uitgeschakeld op WK in Egypte

14.51 uur: Het WK zit er voor de Nederlandse floretschermers al na één wedstrijd op. De Nederlandse ploeg verloor in de Egyptische hoofdstad Caïro bij de laatste 32 met 45-40 van Brazilië, dat een ronde later kansloos was tegen het als eerste geplaatste Italië.

Donderdag verloren de Nederlandse degenschermers ook bij de laatste 32.

Spanjaard Mas start niet meer in de Tour na coronabesmetting

12.55 uur: Wielrenner Enric Mas gaat niet meer van start in de negentiende etappe van de Tour de France. Zijn team Movistar meldde dat de 27-jarige Spanjaard positief heeft getest op Covid-19 en daarom niet meer zal opstappen. De ploeg wenst Mas een spoedig herstel.

Mas stond elfde in het algemeen klassement, op 24.08 minuten van geletruidrager Jonas Vingegaard. Zijn beste resultaat in deze Tour was de zevende plaats in de zevende etappe naar La Super Planche des Belles Filles.

Bero nieuwe aanvoerder Vitesse na vertrek Doekhi

11.26 uur: Matus Bero is de nieuwe aanvoerder van Vitesse. De Slowaakse middenvelder is de opvolger van Danilho Doekhi, die naar de Duitse club 1. FC Union Berlin is vertrokken.

„Ik pakte in de afgelopen seizoenen ook al leiderschap en verantwoordelijkheid in het team, maar het is toch anders als je de band ook om de arm hebt”, zei de 26-jarige Bero over het dragen van de aanvoerdersband.

Bero staat al voor zijn vijfde seizoen bij Vitesse, dat hem in de zomer van 2018 overnam van de Turkse club Trabzonspor. Vitesse werd afgelopen seizoen zesde in de Eredivisie en komt komend seizoen niet in Europa in actie.

Lisanne de Witte gekozen in atletencommissie World Athletics

10.00 uur: Atlete Lisanne de Witte is gekozen in de atletencommissie van de mondiale atletiekbond World Athletics. De 29-jarige specialiste op de 400 meter kreeg genoeg stemmen bij de verkiezing tijdens de WK atletiek in Eugene. Ze is een van de zes nieuwgekozen leden in de atletencommissie. Ook de Bulgaarse Ivet Lalova, de Zwitserse Lea Sprunger en de Oekraïense Anna Rizjikova zijn verkozen.

De Witte zou normaal gesproken deel uitmaken van de estafetteploeg op de 4x400 meter bij de WK, maar zij stond haar plek in de ploeg af omdat ze veel last heeft van de naweeën van een hersenschudding. De Witte was voorgedragen door de Atletiekunie. Ze won goud met de estafetteploeg op de 4x400 op de EK indoor van 2021 en zilver met de equipe op de WK indoor van dit jaar. In 2018 veroverde ze individueel brons op de EK in Berlijn.

De Witte zal in november worden geïnstalleerd als nieuw lid. „Elk jaar wordt de stem van de atleten krachtiger en proactiever als het gaat om het bevorderen en bepleiten van de rechten van atleten op leiderschapsniveau”, zei de Nieuw-Zeelandse vicevoorzitter en viervoudig wereldkampioen kogelstoten Valerie Adams.