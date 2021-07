’Cristiano Ronaldo is een idioot en José Mourinho is abnormaal’

Het lijkt erop dat niemand veilig is voor zijn vernietigende opmerkingen die hij jaren geleden deed achter gesloten deuren. Dit keer moeten Cristiano Ronaldo, oud-speler van Real, en oud-coach José Mourinho het ontgelden in de audioclips uit 2012 die via El Confidencial zijn uitgelekt.

„Ronaldo is gek. De man is een idioot, hij is ziek. Je denkt dat deze man normaal is, maar dat is hij niet. Als hij dat was, zou hij niet de dingen doen die hij doet”, valt onder meer te horen uit de mond van Pérez.

Pérez bekritiseert Ronaldo en Mourinho vanwege -in zijn ogen- enorme ego’s en de oogkleppen die ze ophebben. „Dit zijn twee figuren met vreselijke ego’s, alle twee verwend.”

Ronaldo, die tussen 2009 en 2018 bij Real Madrid speelde, verliet de club als topscorer aller tijden met 451 treffers. De Portugees won ook vier keer de Gouden Bal en vier keer de Champions League met de Koninklijke.

Mourinho stond tussen 2010 en 2013 aan het roer bij Real. „Mourinho is een idioot”, meent Pérez. „Tenminste hij is een beetje abnormaal. Het rijdt rond zonder rijbewijs. Dat gezegd hebbend, de druk is hem teveel geworden.”

De 74-jarige Pérez is momenteel bezig aan zijn derde termijn als voorzitter bij Madrid.