Price dolblij na wereldtitel: ’Niet slecht voor een oud-rugbyspeler’

„Ik heb hier zo lang van gedroomd”, zei de 35-jarige Welshman tegenover RTL7. „En natuurlijk doen alle spelers dat, maar de droom komt slechts voor enkelen uit. Eric Bristow, Michael van Gerwen, Gary Anderson, Phil Taylor...”, somde hij wat namen van zijn voorgangers op. „En nu sta ik ook gewoon in dat rijtje.”

Ogen in de rug

Om in dat rijtje te komen moest Price afrekenen met Anderson, die tweevoudig wereldkampioen is. Price had er liefst twaalf matchdarts voor nodig om de Schot uiteindelijk op de knieën te krijgen. „Bij elke nieuwe wedstrijdpijl voelde ik de ogen van mijn familie, vrienden en fans in mijn rug prikken”, erkende de man uit Cardiff.

„Maar gelukkig ging hij er uiteindelijk in en sta ik hier als nieuwe wereldkampioen. Ik kan niet wachten tot ik straks met die titel en als nummer 1 van de wereld wordt omgeroepen bij het volgende toernooi. Niet slecht voor een oud-rugbyspeler toch?”, lachte The Iceman zijn tanden bloot.

Negendarter

Halverwege de wedstrijd kreeg Price ook nog een pijl op een negendarter, maar hij miste de dubbel 12. „Misschien maar goed ook, want veel spelers die een negendarter gooien, verliezen die wedstrijd”, knipoogde Price. „En dat is mij nu niet gebeurd. Laten we hopen dat dit het begin is van heel veel moois.”