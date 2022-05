Kampioen Ajax start met Gorter, Feyenoord mist Trauner en Malacia

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Ajax verzekerde zich woensdag met een zege op sc Heerenveen (5-0) al van de 36e landstitel. Brian Brobbey, Youri Regeer, Kenneth Taylor en Devyne Rensch hebben een basisplaats gekregen van de vertrekkende trainer Erik ten Hag. Noussair Mazraoui maakt geen deel uit van de selectie. Hij speelt volgend seizoen voor Bayern München. Ook Jurriën Timber ontbreekt.

Het duel tussen Vitesse en Ajax begint om 14.30 uur, net als alle andere wedstrijden in de laatste speelronde van de Eredivisie.

Opstelling Ajax: Gorter; Regeer, Rensch, Blind en Tagliafico; Álvarez, Berghuis, Tadic en Taylor; Brobbey en Haller.

Feyenoord zonder Trauner en Malacia

Feyenoord sluit de Eredivisie af zonder de verdedigers Gernot Trauner en Tyrell Malacia. Beide basiskrachten ontbreken in de selectie van trainer Arne Slot. Malacia kampt met een hamstringblessure, waardoor het enigszins onzeker is of hij op 25 mei kan meedoen in de finale van de Conference League tegen AS Roma.

Feyenoord neemt het in de laatste speelronde van de competitie in De Kuip op tegen FC Twente. Beide ploegen zijn al zeker van Europees voetbal. Feyenoord eindigt als derde en speelt volgend seizoen in de Europa League, FC Twente gaat als nummer 4 van de Eredivisie de voorronde van de Conference League in.

Tyrell Malacia (r.) heeft klachten aan zijn hamstring Ⓒ ANP/HH

Marcos Senesi, Guus Til, Orkun Kökcü, Cyriel Dessers, Reiss Nelson en Luis Sinisterra keren allemaal terug in de basis bij Feyenoord. Ze kregen woensdag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles vrijwel allemaal rust, met het oog op de finale tegen Roma. Ramon Hendriks vervangt opnieuw Malacia als linksback.

Opstelling Feyenoord; Marciano, Pedersen, Geertruida, Senesi, Hendriks; Aursnes, Til, Kökcü; Nelson, Dessers, Sinisterra