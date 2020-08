Premier League Darts: Michael van Gerwen weer onderuit

Tot en met 4-4 was het een gelijkopgaande partij in Milton Keynes, maar daarna gaf Van Gerwen drie legs achter elkaar weg. „Het moet gewoon beter, het was gewoon niet goed. Ik gooi op zich wel een okéwedstrijd, maar je moet hem gewoon veel meer onder druk zetten. Ik had met meer power moeten gooien, dat neem ik mezelf kwalijk”, aldus de Nederlandse titelverdediger tegen RTL 7. „Alles gaat met vallen en opstaan. Ik kom harder terug.” Van Gerwen is inmiddels afgezakt naar de vierde plaats.

Alleen in zijn openingspartij van de speciale zesdaagse van Premier League-wedstrijden wist Van Gerwen te winnen. Daarin was hij met 7-2 te sterk voor Rob Cross.

Wattimena

Jermaine Wattimena, die als challenger en debutant eenmalig mocht meedoen aan het evenement, verloor kansloos van Gerwyn Price, 7-0.

De Premier League of Darts was 6 van de 17 speelronden onderweg toen de competitie door het coronavirus werd onderbroken. In de nieuwe opzet worden van 25 tot en met 30 augustus 6 opeenvolgende speelronden achter gesloten deuren gehouden in Milton Keynes.