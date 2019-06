Van Bommel op zijn hoede voor FC Basel

„Ze zijn er eigenlijk altijd bij in Europa en ’overleven’ ook regelmatig de groepsfase in de Champions League of Europa League.”

PSV speelt 23 of 24 juli eerst in het Philips-stadion en een week later in Zwitserland. De nummer twee van de Eredivisie van vorig seizoen moet drie voorronden overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Van Bommel: „We gaan ons verdiepen in het Basel van nu. Onze ambitie is helder: we willen de groepsfase halen en dat wil zeggen dat we om te beginnen deze eerste horde moeten nemen.”

Ajax moest vorig seizoen ook drie voorronden overleven om de groepsfase te bereiken. Dat lukte. De Amsterdammers reikten uiteindelijk tot de halve finales. Ajax stroomt als kampioen van Nederland dit keer in de derde voorronde in.

FC Basel is geen onbekende voor het Nederlandse voetbal. Vorig seizoen troffen de Zwitsers in de voorronden van de Europa League met Vitesse ook al een Nederlandse club. FC Basel won beide wedstrijden met 1-0. De Nederlandse aanvaller Ricky van Wolfswinkel scoorde toen in Arnhem.