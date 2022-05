Sport kort: Ghana heeft dankzij Dortmund bondscoach voor WK binnen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Addo leidt Ghana als bondscoach op WK in Qatar

09.14 uur: Voormalig profvoetballer Otto Addo zal Ghana als bondscoach leiden op het WK in Qatar, later dit jaar. De 46-jarige oud-speler mag van zijn werkgever Borussia Dortmund aan de slag voor het nationaal team tijdens het WK dat op 21 november begint. „Ik heb toestemming gekregen van Dortmund”, zegt Addo in een podcast van het Hamburger Abendblatt.

Sportdirecteur Sebastian Kehl van Borussia, die nog met Addo samenspeelde in Dortmund, wilde de Ghanees „deze kans niet ontnemen.” Onder bepaalde voorwaarden mag hij ook de interlands in juni en september en het WK doen, meldt Addo, die bij Dortmund werkt als talentencoach.

Onder leiding van interim-bondscoach Addo plaatste Ghana zich in februari voor het eerst sinds 2014 voor het WK voetbal. De ploeg won het duel in de play-offs van Nigeria. Op het WK treft Ghana in Groep H Portugal, Uruguay en Zuid-Korea.

Celtics en Grizzlies trekken stand gelijk in play-offs NBA

09.10 uur: Boston Celtics heeft de stand gelijkgetrokken in de tweede ronde van de play-offs in de Eastern Conference tegen Milwaukee Bucks. De basketballers uit Boston wonnen de tweede wedstrijd met 109-86. Boston had het eerste duel afgelopen zondag verloren van de titelverdediger in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Jaylen Brown zorgde voor 30 punten, vijf rebounds en zes assists bij de Celtics. Dankzij zijn scores nam de thuisploeg al in de eerste helft van de wedstrijd een beslissende voorsprong. Jayson Tatum was goed voor 29 punten en Grant Williams voor 21. Bij de Bucks was sterspeler Giannis Antetokounmpo topscorer met 28 punten. Jrue Holiday maakte er 19.

Memphis Grizzlies won het tweede duel in de play-offs van de Western Conference met 106-101 van Golden State Warriors. De basketballers uit Memphis hadden de eerste wedstrijd thuis nog nipt verloren, maar waren wel de sterkste in het tweede duel in Tennessee.

Ja Morant had daar met zijn hoogste score ooit van 47 punten een groot aandeel in. De 22-jarige basketballer leidde zijn team met 18 punten in het laatste kwart naar de overwinning. Stephen Curry maakte 27 punten voor de Warriors. Jordan Poole voegde daar 20 punten aan toe.