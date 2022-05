Sport Kort: Hartono verslaat landgenote Rus in Wiesbaden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockeyers Pinoké versterken zich met Belgische international

18.47 uur: Hockeyclub Pinoké heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met Florent van Aubel. De 258-voudig Belgisch international komt uit eigen land over van KHC Dragons. De 30-jarige Van Aubel behaalde vorig jaar met de Belgische hockeyers de olympische titel.

„We zijn ontzettend trots op de komst van Florent. Vanaf het eerste contact was het erg plezierig werken met Florent en wij zien in hem de perfecte aanvulling op het team om onze ambitie waar te kunnen maken om mee te doen aan de top”, aldus Balder Bomans, commissaris tophockey bij Pinoké.

Bij Pinoké spelen met Sebastien Dockier en Alexander Hendrickx al twee andere Belgische internationals.

Hartono verslaat landgenote Rus in Wiesbaden

18.23 uur: Arantxa Rus is al in de eerste ronde van het ITF-toernooi van Wiesbaden uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Nederlandse moest de zege in twee sets laten aan haar landgenote Arianne Hartono. Na ruim twee uur spelen won Hartono met 7-5 7-6 (4).

Rus staat op de wereldranglijst op de 74e plaats, Hartono is de mondiale nummer 165.

Jason Tesson wint tweede rit Vierdaagse van Duinkerke

16.43 uur: De Franse wielrenner Jason Tesson heeft de tweede rit van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij was in de sprint de snelste en neemt de leiderstrui over van de Nederlander Arvid de Kleijn. De Kleijn finishte als vierde in Maubeuge.

De sprint verliep een stuk rustiger dan dinsdag, toen er een grote val was kort voor de finish. Door die val won De Kleijn in plaats van Sam Welsford, die eigenlijk als eerste over de finish kwam.

De 24-jarige renner van de Franse ploeg St. Michel bleef de Belg Gerben Thijssen nipt voor in de sprint.

Het is voor het eerst in drie jaar dat de Vierdaagse van Duinkerke weer verreden wordt. De Franse wielerkoers ging in 2020 en 2021 vanwege de coronapandemie niet door. Mike Teunissen was in 2019 voorlopig de laatste winnaar van de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlandse wielrenner bleef destijds de Noor Amund Grøndahl Jansen en de Belg Jens Keukeleire voor. De Vierdaagse van Duinkerke duurt dit jaar zes dagen.

Trainer Roy Hodgson (74) na dit seizoen weg bij Watford

16.17 uur: Roy Hodgson vertrekt na dit seizoen bij Watford. Dat heeft de 74-jarige trainer woensdag gemeld. Hodgson staat met Watford op de voorlaatste plaats en degradatie voorkomen is alleen in theorie nog mogelijk.

Hodgson volgde eind januari de ontslagen Claudio Ranieri op. Ook onder leiding van de oud-bondscoach van Engeland bleven goede resultaten uit. „Voetbal is een zeer veeleisende wereld. Ik denk dat ik het verdiend heb om een stapje terug te doen en van wat vrije tijd te genieten en tijd door te brengen met mijn vrouw en zoon”, aldus Hodgson.

Watford speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Crystal Palace, één van de voormalige werkgevers van Hodgson.

Matthias Ginter keert terug naar Freiburg

15.11 uur: Voetballer Matthias Ginter verruilt Borussia Mönchengladbach aan het eind van het huidige seizoen voor SC Freiburg. De 28-jarige verdediger stapt transfervrij over naar de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2012 prof werd. Ginter speelde al van 2012 tot 2014 voor Freiburg.

Ginter debuteerde in 2014 voor het Duitse nationale elftal en maakte deel uit van de ploeg die in 2014 de wereldtitel veroverde in Brazilië. Tot dusverre kwam hij 46 keer uit voor de ’Mannschaft’.

Mönchengladbach staat momenteel tiende in de Bundesliga. Freiburg is de nummer vier.

Ons Jabeur voor eerste keer naar halve finales in Madrid

14.47 uur: Ons Jabeur heeft voor het eerst in haar carrière de halve finale van het WTA-toernooi in Madrid bereikt. De als achtste geplaatste tennisster uit Tunesië versloeg in twee sets Simona Halep uit Roemenië: 6-3 6-2.

Jabeur is momenteel de nummer 10 van de wereldranglijst. Halep, die het graveltoernooi in Madrid twee keer op haar naam schreef, staat 21e. De Roemeense had weinig in te brengen en verloor in beide sets twee keer haar eigen opslagbeurt.

Voor de 27-jarige Jabeur is het de tweede keer dat ze de halve finale van een WTA 1000-toernooi bereikt. In oktober vorig jaar kwam ze tot de laatste vier op de uitgestelde editie van het toernooi van Indian Wells. In de halve finale in Madrid neemt ze het op tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Amanda Anisimova en Ekatarina Alexandrova uit Rusland.

Sinkeldam met Démare op jacht naar ritzeges in Ronde van Italië

12.08 uur: Wielrenner Ramon Sinkeldam gaat voor de derde keer van start in de Ronde van Italië, die vrijdag begint in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De 33-jarige renner is geselecteerd door zijn ploeg Groupama-FDJ. Sinkeldam maakt deel uit van de sprinttrein van de Fransman Arnaud Démare.

Sinkeldam ging eerder van start in de Giro van 2019 en 2020. In 2019 bereikte hij de finish in Verona. Ruim een jaar later moest hij in de uitgestelde ronde van 2020 in de tiende etappe opgeven. Ook toen was hij een van de helpers van Démare, die in die Giro al vier etappezeges boekte.

Démare krijgt naast Sinkeldam de hulp van de Fransman Clément Davy, de Italiaan Jacopo Guarnieri, de Zweed Tobias Ludvigsson, de Australiër Miles Scotson en Ignatas Konovalovas uit Litouwen. De Hongaar Attila Valter zal zich richten op de heuvelachtige etappes.

EF Education heeft Julius van den Berg geselecteerd voor de Giro. De 25-jarige wielrenner zal in Boedapest voor de tweede keer starten in de Italiaanse ronde. Van den Berg debuteerde vorig jaar in de Giro, die hij uitreed.

De Britse wielrenner Hugh Carthy is de kopman van EF. Hij krijgt verder hulp van zijn landgenoten Simon Carr en Owain Doull, van de Deen Magnus Cort, de Eritreeër Merhawi Kudus, de Colombiaan Diego Camargo en Jonathan Caicedo uit Ecuador

Addo leidt Ghana als bondscoach op WK in Qatar

09.14 uur: Voormalig profvoetballer Otto Addo zal Ghana als bondscoach leiden op het WK in Qatar, later dit jaar. De 46-jarige oud-speler mag van zijn werkgever Borussia Dortmund aan de slag voor het nationaal team tijdens het WK dat op 21 november begint. „Ik heb toestemming gekregen van Dortmund”, zegt Addo in een podcast van het Hamburger Abendblatt.

Sportdirecteur Sebastian Kehl van Borussia, die nog met Addo samenspeelde in Dortmund, wilde de Ghanees „deze kans niet ontnemen.” Onder bepaalde voorwaarden mag hij ook de interlands in juni en september en het WK doen, meldt Addo, die bij Dortmund werkt als talentencoach.

Onder leiding van interim-bondscoach Addo plaatste Ghana zich in februari voor het eerst sinds 2014 voor het WK voetbal. De ploeg won het duel in de play-offs van Nigeria. Op het WK treft Ghana in Groep H Portugal, Uruguay en Zuid-Korea.

Celtics en Grizzlies trekken stand gelijk in play-offs NBA

09.10 uur: Boston Celtics heeft de stand gelijkgetrokken in de tweede ronde van de play-offs in de Eastern Conference tegen Milwaukee Bucks. De basketballers uit Boston wonnen de tweede wedstrijd met 109-86. Boston had het eerste duel afgelopen zondag verloren van de titelverdediger in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Jaylen Brown zorgde voor 30 punten, vijf rebounds en zes assists bij de Celtics. Dankzij zijn scores nam de thuisploeg al in de eerste helft van de wedstrijd een beslissende voorsprong. Jayson Tatum was goed voor 29 punten en Grant Williams voor 21. Bij de Bucks was sterspeler Giannis Antetokounmpo topscorer met 28 punten. Jrue Holiday maakte er 19.

Memphis Grizzlies won het tweede duel in de play-offs van de Western Conference met 106-101 van Golden State Warriors. De basketballers uit Memphis hadden de eerste wedstrijd thuis nog nipt verloren, maar waren wel de sterkste in het tweede duel in Tennessee.

Ja Morant had daar met zijn hoogste score ooit van 47 punten een groot aandeel in. De 22-jarige basketballer leidde zijn team met 18 punten in het laatste kwart naar de overwinning. Stephen Curry maakte 27 punten voor de Warriors. Jordan Poole voegde daar 20 punten aan toe.