Arantxa Rus verder op WTA-toernooi in Hamburg

Rus, als zevende geplaatst in Hamburg, bereikte deze week haar hoogste positie op de wereldranglijst. De beste Nederlandse tennisster steeg twee plaatsen en staat op de 60e plaats op de WTA-ranking. Timofeeva staat op de 129e plaats.

In de achtste finales treft Rus Nadia Podoroska uit Argentinië. Die staat met de 66e plaats net iets lager dan Rus op de wereldranglijst.

De Jong snel uitgeschakeld in Umag

Jesper de Jong is er op het ATP-toernooi van Umag niet in geslaagd om de achtste finales te bereiken. De 23-jarige tennisser ging in Kroatië met 6-3 6-2 onderuit tegen de Italiaan Matteo Arnaldi.

De Jong verloor na een lange game zijn eerste opslagbeurt en wist de achterstand niet meer goed te maken in de eerste set. De nummer 180 van de wereldranglijst keek in de tweede set snel tegen een 4-1-achterstand aan. Hij brak Arnaldi vervolgens nog een keer, maar de Italiaan pakte de volgende twee games om de wedstrijd te beslissen.