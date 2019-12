Aerts profiteert van afwezigheid Van der Poel

Halverwege ging Aerts er alleen vandoor op het extreem lastige parcours door de ’Kuil’ van Zonhoven. Zijn landgenoot Laurens Sweeck vond toch weer aansluiting, maar moest in de slotfase na een val weer afhaken. Hij werd nog wel tweede voor zijn landgenoot Eli Iserbyt. De Nederlander Lars van der Haar werd vijfde, zijn landgenoot Corné van Kessel zesde. Aerts had samen met Sweeck de leiding in het klassement, maar nam zo weer afstand. Eerder had hij al de Superprestigecross van Boom gewonnen.

„Ik ben heel opgelucht”, vertelde Aerts na zijn tweede zege van het seizoen. „Ik heb blijkbaar toch een goede trainingsstage achter de rug. Ik heb er wel heel hard voor moeten knokken vandaag. Het was een mooie strijd. Ik wist dat ik als eerste de kuil moest ingaan, daar heb ik Laurens misschien tot een fout gedwongen. Je wenst het niemand toe, maar uiteindelijk win ik de koers misschien wel door het foutje van Laurens. Ik ben wel benieuwd hoe het in een sprint was afgelopen.”

Aerts stipte ook nog aan dat er een verschil is tussen koersen met en zonder Van der Poel. „Omdat Mathieu er vandaag niet was, was het een koers voor de overwinning.”