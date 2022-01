Sport Kort: Daniil Medvedev begint slecht aan 2022

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tallon Griekspoor start in Melbourne tegen Duitser

10.24 uur: Tallon Griekspoor neemt het in zijn eerste duel op het ATP-toernooi van Melbourne op tegen de Duitser Dominik Köpfer. Botic van de Zandschulp begint het nieuwe tennisseizoen tegen de Fransman Adrian Mannarino. Köpfer is de nummer 7 van de plaatsingslijst, Mannarino is ongeplaatst.

De 25-jarige Griekspoor besloot vorig seizoen met een reeks van 26 overwinningen. Hij is daardoor opgeklommen naar pek 65 op de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat acht plekken hoger.

Mocht Griekspoor twee keer winnen, dan treft hij mogelijk de als eerste geplaatste Rafael Nadal. De nummer 6 van de wereld heeft in de eerste ronde een bye.

Het ATP-toernooi van Melbourne begint dinsdag en is een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van 2022 begint op maandag 17 januari.

Daniil Medvedev begint slecht aan 2022

09.19 uur: Daniil Medvedev heeft zijn eerste tenniswedstrijd van 2022 verloren. De Russische nummer 2 van de wereld werd op de ATP Cup in Sydney verrast door de Fransman Ugo Humbert. Het werd 6-7 (5) 7-5 7-6 (2) voor de mondiale nummer 35.

Medvedev stond na winst van de eerste set in de tweede set met 3-0 voor. Ook in de beslissende set gaf hij een break voorsprong uit handen. Na 2 uur en 56 minuten benutte Humbert zijn tweede wedstrijdpunt.

Vorig jaar wist Medvedev de ATP Cup te winnen met Rusland. Titelprolongatie is nog altijd mogelijk, want Rusland wist Frankrijk wel te verslaan. De Rus Roman Safioellin wist het andere enkelspel ten koste van Arthur Rinderknech wel te winnen en samen met Medvedev won Safioellin ook het dubbelspel.

De 25-jarige Medvedev sloot het seizoen 2021 af met winst van de Daviscup. Hij kende daardoor een off-season van slechts een maand.

De Australian Open begint op maandag 17 januari. Vorig jaar haalde Medvedev de finale.