Sport Kort: Shorttrackbondscoach Otter: Schulting dinsdag alweer op het ijs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Otter na NK iets wijzer over laatste twee olympische tickets

16.40 uur: Bondscoach Jeroen Otter is na het NK shorttrack weer iets wijzer geworden over de laatste twee Nederlandse shorttracktickets die hij te verdelen heeft voor de komende Olympische Spelen in Beijing. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen moet nog één iemand aan het deelnemersveld worden toegevoegd.

„Dylan heeft goede zaken gedaan dit weekeinde”, aldus Otter over Nederlands kampioen Hoogerwerf, die in de Elfstedenhal in Leeuwarden de 500 meter won, op de 1000 meter als tweede eindigde en het toernooi afsloot met de derde plek op de 1500 meter.

Zijn titel betekent niet automatisch dat Hoogerwerf zich bij Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Jens van ’t Wout voegt voor de Spelen. „Die keuze maak ik echt pas na het invitatietoernooi”, aldus Otter. Dat toernooi is over twee weken in Leeuwarden. „Wie is op dat moment in vorm? Missen we iemand op de 500 meter of juist op de relay? Dat zijn maar enkele vragen die we moeten beantwoorden.”

Naast Hoogerwerf zijn ook Daan Breeuwsma en Melle van ’t Wout (die zich bij het NK terugtrok met rugklachten) kandidaten voor het laatste Nederlandse startbewijs. Breeuwsma had verwacht dat Otter vorige maand drie in plaats van vier shorttrackers al zou aanwijzen voor de Spelen en dat de laatste twee plekken vrij zouden blijven tot na het invitatietoernooi. „Maar het is niet anders”, aldus de 34-jarige shorttracker, die meedeed aan de Spelen van 2014 in Sotsji en 2018 in Pyeongchang.

Breeuwsma hoopt dat de keuze van Otter uitgaat naar iemand die belangrijk is voor de relay, dan is een kans op een uitverkiezing voor hem het grootst. „Ze weten wat ze aan me hebben, ik hoef me niet meer heel erg te laten zien. Ik kom niet in aanmerking voor individuele afstanden op de Spelen, dat is duidelijk”, zegt Breeuwsma.

Bij de vrouwen lijkt het laatste Nederlandse olympische shorttrackticket te gaan naar Rianne de Vries of Georgie Dalrymple. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof zijn al zeker van deelname. De Vries eindigde als vijfde bij het NK en Dalrymple werd derde.

„Je wilt beter, je wilt die bevestiging hebben”, zei De Vries. „Maar er komt nog een wedstrijd aan. Ik heb er nog steeds wel vertrouwen in.”

Shorttrackbondscoach Otter: Schulting dinsdag alweer op het ijs

16.14 uur: Suzanne Schulting hervat dinsdag de training. De liesblessure die de shorttrackster dit weekeinde weghield bij het NK in Leeuwarden, is niet ernstig. „Het was puur uit voorzorg”, zei bondscoach Jeroen Otter, die bij afwezigheid van Schulting de titel naar Selma Poutsma (die alle afstanden won in de Elfstedenhal) zag gaan.

Als het aan Otter had gelegen, was Schulting aan de start verschenen. In aanloop naar de Olympische Spelen zijn de resterende meetmomenten voor de shorttrackers namelijk schaars. Over twee weken is er in Leeuwarden alleen nog een invitatietoernooi.

„Bij het inrijden stond er van de week wat te veel spanning op haar lies. De arts vond het niet verstandig als ze hier zou starten”, aldus Otter. „Het gebeurt wel vaker dat rijders wat voelen. Als dit weekeinde de Olympische Spelen waren geweest? Dan had Suzanne gewoon aan de start gestaan. We hoeven ons geen zorgen te maken.”

Tijdens het invitatietoernooi komt Schulting in actie op twee afstanden. Welke dat worden, laat ze onder meer afhangen van waar ze de meeste concurrentie krijgt. Het toernooi is grotendeels voor Schulting georganiseerd, zodat de Friezin in aanloop naar Beijing nog een laatste ’wedstrijdprikkel’ krijgt.

Sjinkie Knegt liep zondag bij het NK een liesblessure op tijdens de 500 meter en meldde zich daarna af voor de 1500 meter. Ook die blessure is niet ernstig, aldus Otter.

Schulting en Knegt zijn de kopstukken van de Nederlandse olympische shorttrackploeg, die verder bestaat uit Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Itzhak de Laat, Jens van ’t Wout en Sven Roes. De laatste twee Nederlandse bewijzen worden verdeeld na het invitatietoernooi.

Coach Rangnick van ManUnited wil spits Cavani niet kwijt

16.14 uur: Coach Ralf Rangnick van Manchester United wil spits Edinson Cavani niet kwijt. Er wordt gespeculeerd over een op handen zijnde transfer naar FC Barcelona van de Uruguayaan, maar de Duitse trainer wil daar niets van weten. „We hebben het over ’Edi’ gehad en hij weet dat ik hem absoluut niet zal laten gaan”, zei Rangnick in aanloop naar de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, maandag in de Premier League.

Cavani (34) speelt sinds oktober 2020 voor United en maakte 19 doelpunten in de 49 wedstrijden die hij speelde. Blessures hielden hem vaak aan de kant, als ook een korte schorsing vanwege een racistische uiting op sociale media. Zijn contract loopt komende zomer af, maar hij zou deze maand in de winterse transferperiode al kunnen vertrekken.

„Voor mij is hij een zeer belangrijke speler voor de rest van het seizoen, waarin wij nog in drie competities spelen. Dus we zullen ’Edi’ zeker nodig hebben. Ik zou er liever nog een ’Edi’ bij hebben”, aldus Rangnick, die afgelopen donderdag Cavani in de basis liet starten tegen Burnley. „Zijn professionaliteit en inzet zijn gewoon geweldig en ik heb hem verteld dat ik ontzettend graag wil dat hij tot het einde van het seizoen blijft. Hij weet dat.”

Shorttracker Hoogerwerf opnieuw Nederlands kampioen

15.12 uur: Shorttracker Dylan Hoogerwerf heeft zijn Nederlandse titel met succes verdedigd. De 26-jarige rijder uit Wateringen won in de Elfstedenhal in Leeuwarden de 500 meter. Op de 1000 meter finishte Hoogerwerf als tweede en hij sloot het toernooi af met de derde plek op de 1500 meter. Jens van ’t Wout werd in het klassement tweede en Bram Steenaart derde.

Sjinkie Knegt liep op de 500 meter een lichte liesblessure op en meldde zich vervolgens af voor de 1500 meter.

Bij de vrouwen ging de zege naar Selma Poutsma. De 22-jarige shorttrackster won alle drie de afstanden. Xandra Velzeboer eindigde als tweede en het brons was voor Georgie Dalrymple.

Suzanne Schulting ontbrak in Friesland. De titelverdedigster heeft lichte liesklachten en wil met het oog op de Olympische Spelen van volgende maand geen risico nemen. Het NK was het voorlaatste toernooi voor de shorttrackers voordat de Spelen in China op 4 februari beginnen. Over twee weken is er nog een invitatietoernooi, ook in de Elfstedenhal.

Hoogerwerf is een van de kandidaten om het vijfde en laatste startbewijs voor de Spelen bij de mannen te bemachtigen. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes en Jens van ’t Wout zijn al zeker van deelname. Naast Hoogerwerf hopen onder anderen ook Daan Breeuwsma en Melle van ’t Wout op het laatst beschikbare Nederlandse ticket.

Bij de vrouwen weten Schulting, Velzeboer, Poutsma en Yara van Kerkhof al dat ze naar Beijing mogen. Rianne de Vries lijkt de belangrijkste gegadigde voor het vijfde olympische ticket.

Bondscoach Jeroen Otter maakt na het invitatietoernooi bekend welke twee shorttrackers hij aan zijn olympische selectie toevoegt.

Vitesse neemt per direct afscheid van huurling Von Moos

14.29 uur: Vitesse heeft per direct afscheid genomen van Julian von Moos, die werd gehuurd van de Zwitserse club FC Basel. De huurovereenkomst van de 20-jarige aanvaller is beëindigd.

Von Moos kwam vijf keer namens Vitesse in actie in de Eredivisie, telkens als invaller. Hij kwam in die vijf wedstrijden niet tot scoren.

Vitesse had afgelopen zomer ook een optie tot koop bedongen op Van Moos, die tot ruim dertig interlands kwam voor de Zwitserse jeugdelftallen.

Australische tennissers verslaan Italië in ATP Cup

13.29 uur: De Australische tennissers hebben in de ATP Cup met 2-1 gewonnen van Italië. Alex de Minaur had in Sydney met een overwinning op Matteo Berrettini een belangrijk aandeel in de zege. De Minaur was de nummer 7 van de wereld met 6-3 7-6 (4) de baas.

Jannik Sinner had de Italianen nog op voorsprong gezet door Max Purcell met 6-1 6-3 kansloos te laten. Na een 1-1-stand na de singles moest het dubbelspel beslissing brengen. Daarin waren John Peers en Luke Saville met 6-3 7-5 te sterk voor Berrettini en Simone Bolelli.

De Britse tennissers versloegen Duitsland met 2-1. Alexander Zverev won met 7-6 (2) 6-1 van Cameron Norrie, maar zijn landgenoot Jan-Lennard Struff moest zijn meerdere erkennen in Dan Evans, die later op de dag met Jamie Murray het beslissende dubbelspel wist te winnen. Zverev en Kevin Krawietz werden in de dubbel met 6-3 6-4 verslagen.

De ATP Cup is een relatief nieuw landentoernooi en geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 17 januari.

Watford staat Ismaïla Sarr niet af voor Afrika Cup

11.36 uur: De Senegalese voetbalbond FSF beschuldigt de Engelse voetbalclub Watford ervan dat het Ismaïla Sarr niet wil afstaan voor de Afrika Cup. Sarr (23) is een vaste waarde in de ploeg die in de Premier League vecht tegen degradatie.

„De Engelse club Watford heeft op basis van valse argumenten kennis gegeven van het besluit om Sarr in Engeland te houden, terwijl de speler te kennen heeft gegeven deel te willen nemen aan de Afrika Cup”, zei Victor Seh Cisse namens de voetbalbond van het Afrikaanse land.

De FSF heeft Watford, de nummer 17 van Engeland, verzocht de spelers uiterlijk op 3 januari vrij te geven. De bond dreigt naar de FIFA te stappen wanneer „Watford volhardt in zijn opzettelijke weigering om de speler vrij te laten.”

Watford reageerde zondag op de verklaring van de Senegalese voetbalbond. Volgens de club ligt het anders en heeft Sarr nog tijd nodig om te herstellen van een blessure. „Sarr liep op 20 november in de wedstrijd tegen Manchester United een knieblessure op en is sinds die datum niet fit om te spelen voor Watford”, aldus ’The Hornets’.

„Begin december schreef de club de Senegalese voetbalbond een brief waarin de diagnose van Sarr zijn blessure werd uiteengezet. Na verder overleg met medische experts hebben we de bond over Sarr zijn revalidatieproces en het waarschijnlijke tijdschema voor herstel geïnformeerd.”

Eerder weigerde Watford de Nigeriaan Emmanuel Dennis af te laten reizen naar Afrika. Volgens de club waar trainer Claudio Ranieri werkzaam is, heeft de Nigeriaanse bond de deadline gemist om Watford op de hoogte te stellen van het voornemen om de 24-jarige spits te selecteren.

De Afrika Cup begint op zondag 9 januari.

Tallon Griekspoor start in Melbourne tegen Duitser

10.24 uur: Tallon Griekspoor neemt het in zijn eerste duel op het ATP-toernooi van Melbourne op tegen de Duitser Dominik Köpfer. Botic van de Zandschulp begint het nieuwe tennisseizoen tegen de Fransman Adrian Mannarino. Köpfer is de nummer 7 van de plaatsingslijst, Mannarino is ongeplaatst.

De 25-jarige Griekspoor besloot vorig seizoen met een reeks van 26 overwinningen. Hij is daardoor opgeklommen naar pek 65 op de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat acht plekken hoger.

Mocht Griekspoor twee keer winnen, dan treft hij mogelijk de als eerste geplaatste Rafael Nadal. De nummer 6 van de wereld heeft in de eerste ronde een bye.

Het ATP-toernooi van Melbourne begint dinsdag en is een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van 2022 begint op maandag 17 januari.

Daniil Medvedev begint slecht aan 2022

09.19 uur: Daniil Medvedev heeft zijn eerste tenniswedstrijd van 2022 verloren. De Russische nummer 2 van de wereld werd op de ATP Cup in Sydney verrast door de Fransman Ugo Humbert. Het werd 6-7 (5) 7-5 7-6 (2) voor de mondiale nummer 35.

Medvedev stond na winst van de eerste set in de tweede set met 3-0 voor. Ook in de beslissende set gaf hij een break voorsprong uit handen. Na 2 uur en 56 minuten benutte Humbert zijn tweede wedstrijdpunt.

Vorig jaar wist Medvedev de ATP Cup te winnen met Rusland. Titelprolongatie is nog altijd mogelijk, want Rusland wist Frankrijk wel te verslaan. De Rus Roman Safioellin wist het andere enkelspel ten koste van Arthur Rinderknech wel te winnen en samen met Medvedev won Safioellin ook het dubbelspel.

De 25-jarige Medvedev sloot het seizoen 2021 af met winst van de Daviscup. Hij kende daardoor een off-season van slechts een maand.

De Australian Open begint op maandag 17 januari. Vorig jaar haalde Medvedev de finale.