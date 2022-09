Vermoeid en gehavend Oranje cijfermatig prima, voetballend mager

Voetbal

KNVB opteert voor Grolsch Veste en Kuip voor Final Four Nations League

Het Nederlands elftal gaat tijdens de Final Four in de zomer van 2023 voor de tweede keer in de geschiedenis een gooi doen naar de eindzege in de Nations League. In 2019 bereikte Oranje onder leiding van Ronald Koeman de finale van de Nations League, waarin het met 1-0 van Portugal verloor. In de ha...