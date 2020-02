Ajax na kleine zege op PSV weer drie punten los van AZ

Ajax was in de openingsfase van de wedstrijd de bovenliggende partij en probeerde PSV het gevoel te geven dat er voor de Eindhovenaren niets te halen was in de Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechter Björn Kuipers liet ook zien er kort op te willen zitten, want toen Daniel Schwaab Ryan Babel na vijf minuten onderuit kegelde, gaf de leidsman meteen geel aan de Duitser.

Eerste kans Promes

Quincy Promes kreeg na zeven minuten de eerste grote kans, maar de aanvaller schoot de bal na een mooie pass van Carel Eiting tegen doelman Lars Unnerstall aan. Sergiño Dest trof met een laag schot in de korte hoek het zijnet, en Donny van de Beek vond net als Promes Unnerstall op zijn weg, nadat de middenvelder de bal uit de kluts had meegekregen.

Het duurde bijna een half uur voordat PSV zich écht aan het front meldde. Een schot van Jorrit Hendrix zeilde ruim naast het doel van André Onana. Kort daarop incasseerde Ajax-trainer Erik ten Hag zijn eerste tegenvaller van de middag, toen Joël Veltman geblesseerd naar de kant moest. Met Perr Schuurs als zijn vervanger binnen de lijnen kwam Ajax tien minuten voor rust op voorsprong.

Fout Unnerstall

Unnerstall schoot een bal zomaar in de voeten van Van de Beek, die aan een rush begon die door Nick Viergever nog net gestuit kon worden. De tackle van de PSV’er deed de bal echter precies voor de voeten van Promes belanden, die in de verre hoek raak schoot. Zo leek het voor Promes een florissante eerste helft te worden, maar nog voor het rustsignaal moest ook hij zich laten vervangen.

Nadat Promes de bal met een mislukte hakbal bij Babel wilde bezorgen, greep de doelpuntenmaker naar zijn hamstring en was het ook voor hem einde wedstrijd. PSV meldde zich via Sam Lammers (schotje in handen Onana) nog een keer in de buurt van het vijandelijke doel, maar echt gevaarlijk werden de bezoekers niet.

Penaltymoment

Na rust schoot Van de Beek na een knap passje van Dusan Tadic in het zijnet, en zag de Servische aanvoerder zelf een poging over het doel van Unnerstall verdwijnen. Twintig minuten voor tijd schreeuwde de hele ArenA om een penalty nadat Dest over de knie ging bij Olivier Boscagli, maar Kuipers wilde er niet aan. Op dat moment had Ten Hag ook zijn derde wissel al moeten toepassen. Na Veltman en Promes kon ook Babel halverwege de tweede helft niet verder.

Waar de fysieke schade bij Ajax de komende dagen moet worden bekeken, kwamen de Amsterdammers de topper in elk geval ’ongeschonden’ door en kan het zich gaan opmaken voor het restant van de drukke februarimaand.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie