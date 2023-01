Venus Williams absent op Australian Open, deelname Swiatek onzeker

Williams is er honderd procent zeker niet bij, zo meldt de organisatie. De Amerikaanse liep tijdens het voorbereidingstoernooi in Auckland een blessure op en zal niet voor de start op 16 januari weer fit zijn. Williams, die op de WTA-ranking allang niet meer bij de besten staat, kreeg aanvankelijk nog een wildcard van de organisatie om voor de 22e mee te kunnen doen aan de Australian Open.

Of Swiatek de start van het toernooi wel haalt, is nog maar de vraag. De Poolse nummer 1 van de wereld verloor vrijdag afgetekend in twee sets van de Amerikaanse Jessica Pegula (2-6 2-6) tijdens de United Cup en hield daar een schouderblessure aan over. Na afloop van het duel was ze in tranen. Het voorbereidingstoernooi in Adelaide laat Swiatek sowieso schieten.

Bij de mannen ontbreekt de nummer 1 van de wereld sowieso. De 19-jarige Carlos Alcaraz liep tijdens de training een blessure aan zijn rechtbeen op.

Sabalenka wel in vorm

Aryna Sabalenka heeft met overtuiging de finale bereikt van het tennistoernooi van Adelaide. De Wit-Russische nummer 5 van de wereld versloeg de Roemeense Irina-Camelia Begu in twee sets. Sabalenka verloor slechts vijf games: 6-3 6-2.

„Ik ben blij met het niveau dat ik vandaag haalde”, zei Sabalenka, die op jacht is naar haar elfde toernooizege. Daarvoor zal ze in de finale de winnaar van de partij tussen de Tunesische Ons Jabeur, de nummer 2 van de wereld, en de Tsjechische Linda Noskova moeten verslaan. Sabalenka verloor in het toernooi tot dusverre nog geen set.