Max Verstappen: ’Ik kan mijn familie niet genoeg bedanken’

In de documentaireserie op Viaplay krijgt het publiek een kijkje achter de schermen. „Ik heb Viaplay het hele seizoen toegang gegeven tot mijn wereld, als onderdeel van de samenwerking die we hebben. Ik hoop dat het de kijkers een idee geeft van wat er in mijn carrière en leven gebeurt, maar uiteindelijk is het aan hen om te beslissen wat ze ervan vinden als ze naar de documentaire kijken”, stelt Verstappen.

Zijn familie speelt een belangrijke rol in de documentaire, genaamd ’Anatomy of a Champion’. „De steun van mijn familie en vrienden is vanaf dag 1 onvoorwaardelijk geweest. Zonder hen had ik niet gestaan waar we nu staan. Het winnen van het kampioenschap gaf veel voldoening, en alle opofferingen zijn niet voor niets geweest. Het is iets heel bijzonders. Ik kan ze niet genoeg bedanken.”

Max Verstappen werd vorig jaar benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ⓒ ViaPlay

Er kan geen misverstand over bestaan dat Verstappen nog steeds zeer gedreven is. Dat hij inmiddels twee wereldtitels heeft bemachtigd, verandert daar niets aan. „Ik zal altijd blijven streven naar perfectie. Ik weet dat het onmogelijk is om perfect te zijn, maar dat is het doel. Fouten worden gemaakt, maar het belangrijkste is dat je ervan leert en blijft verbeteren.”