Jai Hindley lijkt Giro te beslissen op laatste col

De laatste rit in lijn leende zich op voorhand voor spektakel. Na een lange relatief vlakke aanloop ging het parcours in de laatste 110 kilometer alleen maar op en af met drie cols, waaronder in het midden de Passo Pordoi: met 2236 meter het dak van de Giro. De slotklim, de Passo Fedaia, was niet minder zwaar, waarvan de laatste vijf kilometer met gemiddeld 11 procent omhoog liepen.

In de openingsfase roerden, zoals haast dagelijks deze Giro, de Nederlanders zich weer volop. Mathieu van der Poel, Thymen Arensman, Sam Oomen en Gijs Leemreize schoven mee in een omvangrijke groep. Bij de vijftien man zaten ook Giulio Ciccone en Lennard Kämna, die eerder in deze ronde al een bergetappe wonnen. Toen de marge zo’n zes minuten was begon Bahrain-Victorious - van de nummer drie in het klassement Mikel Landa - te controleren.

Aanval Covi

Op de eerste klim, Passo San Pellegrino, gebeurde er vrij weinig en bleef ook het verschil min of meer gelijk. Op de Pordoi werd er vooraan wat harder gekoerst en liet onder anderen Van der Poel het lopen met het oog op de tijdrit van zondag. Even later kregen ook Oomen en Leemreize het lastig en bleef Arensman over met Ciccone, Kämna, Davide Formolo, Antonio Pedrero en Domen Novak. Zij reden wel achter de ontsnapte Allesandro Covi. Doordat Formolo in dienst van zijn ploeggenoot de storende factor was, kon de op papier mindere klimmer Covi een minuut voorsprong pakken en het eerder geloste duo van Jumbo-Visma sloot vlak voor de top ook weer aan. Bij de favorieten gebeurde er niets en was het Wout Poels die in dienst van Landa tempo reed.

Thymen Arensman. Ⓒ ANP/HH

In de afdaling en vallei liep Covi alleen maar verder weg van de achtervolgers. Toen de weg weer omhoog begon te lopen richting de laatste zes extreem steile kilometers had hij ruim twee minuten marge. Bij de achtervolgers gingen er wel steeds meer mannen over boord, dankzij vooral een uitstekende Arensman. Hij bleef met Ciconne en Novak over. Novak, die tot dat moment nagenoeg geen kopwerk had gedaan, viel even later aan en maakte snel terrein goed op Covi.

Carapaz breekt

Maar daarachter ging het pas echt los. De teruggezakte Kämna verhoogde het tempo in dienst van zijn kopman Jai Hindley. De rozetruidrager Richard Carapaz brak onder het tempo van de Duitser, waarna Hindley zelf doortrok. Carapaz verloor snel veel tijd en lijkt daardoor zijn tweede Giro-zege te kunnen vergeten.

Bekijk hier hoe roze trui Carapaz zich met moeite naar boven sleurt:

Bron: discovery +

Vooraan won Covi uiteindelijk toch nog voor Novak, Ciccone, Pedrero en Arensman. Daarachter was het Hindley die als zesde over de meet kwam als eerste klassementsrenner. Carapaz verloor bijna anderhalve minuut op de Australiër en kan die achterstand normaal gesproken niet meer goed maken tijdens de afsluitende tijdrit van zondag in Verona. Hindley heeft dan een voorsprong van 1 minuten en 25 seconden.