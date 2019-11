Gaan we de ’oude Barney’ nog zien op het WK?

Raymond van Barneveld zit in Minehead lekker in z’n vel. Ⓒ PDC

Nu zijn afscheid als professioneel darter nadert, is het geloof bij Raymond van Barneveld in eigen kunnen plotseling terug. Bij de Players Championship Finals versloeg hij in Minehead achtereenvolgens Nathan Aspinall, Joe Cullen en Glen Durrant alvorens hij in de kwartfinale van het majortoernooi door Chris Dobey een halt werd toegeroepen. „Ik speel met zelfvertrouwen. Je ziet de oude Barney terug met scores van 177 en 12- en 13-darters. Ik ben blij met hoe ik speel” liet de 52-jarige Hagenaar dit weekeinde uit zijn mond optekenen.