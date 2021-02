Luciano Narsingh schuldbewust: ’Door mij heeft Twente niet van Feyenoord gewonnen’

Narsingh, door Feyenoord verhuurd aan FC Twente, miste in de tweede helft bij een voorsprong van 2-1 tweemaal voor open doel. „Die ballen moeten er gewoon in”, zei hij bij ESPN. „Dan zit de wedstrijd op slot. Dan winnen we.”

Narsingh was extra gemotiveerd om tegen Feyenoord te spelen. „Ik heb daar niet veel kansen gehad. Ik wilde mezelf graag laten zien”, zei de aanvaller die een aandeel had in de 1-0 van Danilo en de 2-0 van Tyronne Ebuehi. „Ik ben zeker dreigend geweest”, zei Narsingh. „Maar ik had het ook voor ons moeten afmaken.”