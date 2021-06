Oranje met Donyell Malen en Ryan Gravenberch tegen Noord-Macedonië

„Omdat wij genoeg ruimte tussen de volgende wedstrijd hebben”, verklaart de bondscoach op de persconferentie van Oranje. Hij vervolgt: „Zodoende kunnen we op volle sterkte de achtste finales in gaan. Anders is er wel erg veel rust voor de spelers.” Het systeem met drie verdedigers blijft De Boer ook tegen Noord-Macedonië hanteren. „Natuurlijk moeten we eraan werken en we kunnen dingen verbeteren. Alles kan beter.”

De spelers hadden zelf niet per se veel inspraak in of ze wel of niet meedoen tegen de Noord-Macedoniërs. „Natuurlijk hebben zij een idee hoe ze het zelf willen invullen en praat ik met ze over. Maar ik ben niet afgeweken van mijn ideeën.”

Route naar de finale

Het lijkt er sterk op dat in de laatste groepswedstrijd voor Oranje De Boer bijvoorbeeld de tweede helft gaat switchen met het systeem: terug naar 4-3-3. „Dat zou zomaar kunnen.”

Tegen wie het Nederlands elftal komt in de achtste finales, heeft Oranje niet meer in de hand en dus wil De Boer ook niet spreken over een voorkeur. „We hebben het niet in eigen hand, maar we weten onze route naar de finale. En dan moet je ook van sterke tegenstanders winnen. Het zij zo. We willen elke wedstrijd winnen. En dan zal je ook de op papier sterkere opponenten moeten winnen.”

Frank de Boer Ⓒ ANP/HH

Hij vervolgt: „Ik ga me nu niet druk maken erover. Ik heb er geen invloed op. We zien het wel. Als wij in goede doen zijn, kunnen wij van iedereen winnen. ”, sluit hij af.

Strafschoppen

Oranje oefent zo’n twee keer in de week tijdens besloten trainingen op strafschoppen. „Wij nemen het heel serieus”, zei De Boer. „Wij zijn daar al in Portugal tijdens het trainingskamp mee begonnen. Met camera’s erbij. Iedereen neemt daarbij een penalty, omdat je weet dat het er mogelijk aan zit te komen.”

„Je krijgt op zo’n training nooit het gevoel als in een echte wedstrijd, maar je kunt wel heel veel rituelen erin brengen’, vervolgde de bondscoach. „Dan heb je een houvast, al is het natuurlijk geen garantie. De verleiding om iets anders te doen, is dan alleen wel kleiner.”

Bekijk ook: Volledige selectie Oranje traint in aanloop naar dilemma voor bondscoach Frank de Boer

Statement tegen Hongaarse anti-homowet nog geen item bij Oranje

De Boer heeft nog niet nagedacht over de vraag of het Nederlands elftal volgende week zondag rond de achtste finale van het EK in Boedapest een statement moet maken tegen een wet die afgelopen week door het Hongaarse parlement is aangenomen. De regering van premier Viktor Orbán wil niet meer dat homoseksualiteit en het veranderen van sekse wordt gepromoot onder jongeren tot 18 jaar.

„We hebben het nog niet over een statement gehad”, zei De Boer. „We zijn nu volledig bezig met het voetbal.” Een woordvoerder van de KNVB laat daarop weten dat Oranje zich eerst helemaal op het laatste groepsduel van maandag met Noord-Macedonië wil focussen. „Dit zijn vragen voor in de aanloop naar de daaropvolgende wedstrijd”, zei hij.

In Duitsland gaan al wel stemmen op voor steunbetuigingen aan de homogemeenschap in Hongarije. De gemeenteraad van München wil dat het EK-stadion in de stad bij de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije van woensdag wordt verlicht in de kleuren van de regenboog. De Allianz Arena van Bayern München kan aan de buitenkant in allerlei kleuren worden verlicht. Het stadion droeg in het verleden al vaker de regenboogkleuren, het symbool van diversiteit. Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelt op het EK al steeds met een band in de regenboogkleuren om een bovenarm.

De Boer liet zijn licht ook nog niet schijnen op racistische geluiden die Hongaarse fans zaterdag tijdens het EK-duel met Frankrijk zouden hebben gemaakt als Kylian Mbappé en Karim Benzema aan de bal waren. „Ook dat lijkt me een vraag voor na onze wedstrijd tegen Noord-Macedonië”, onderbrak een woordvoerder van de KNVB.

Hongarije is in het verleden door de voetbalautoriteiten geregeld gestraft voor racisme bij fans. Of de UEFA nu onderzoek gaat doen, is nog niet duidelijk. De Puskas Arena is het enige stadion bij dit EK waarbij de capaciteit volledig kan worden benut. Zowel tegen Portugal als tegen Frankrijk zaten er zo’n 55.000, voornamelijk Hongaarse, fans op de tribunes.

Het Nederlands elftal speelt volgende week zondag de achtste finales ook in Boedapest. De nummer 3 van groep D, E of F is daar de tegenstander.

De Boer voelt mee met collega Steijn

De Boer hoopt dat de bedreigers van opgestapte trainer Maurice Steijn bij NAC Breda hun straf niet ontlopen. „Ik hoop dat ze worden aangepakt”, zei de bondscoach van Oranje, die ook voorzitter is van de CBV, de belangenvereniging voor voetbaltrainers.

Steijn stapte zaterdag op bij NAC, met wie hij vorige maand naast promotie naar de Eredivisie greep. „Ik wil helemaal niet weg bij NAC, met een seizoen voor de boeg met eindelijk weer eigen supporters in het stadion”, verklaarde hij. „Ik ben eerder kampioen geworden. Dat had ik met NAC ook willen meemaken. Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken, had ik nooit verwacht, zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld. Het is heel triest allemaal.”

„Ik weet als geen ander dat de druk op spelers en trainers groot is”, reageerde De Boer tijdens een persconferentie in de aanloop naar het laatste groepsduel van Oranje op het EK van maandag met Noord-Macedonië. „Mijn vrouw maakt zich drukker over kritiek dan ik zelf. Maar je ziet zo wel de impact die dat heeft op familie. Maar wat met Steijn gebeurt, dat is verschrikkelijk. Hopelijk is het de laatste keer dat dit gebeurt. Voetbal blijft een spelletje. Het is misschien wel de belangrijkste bijzaak in het leven maar we moeten het niet groter maken dan het is. Ik heb met Maurice te doen.”