Oranje met twee andere spelers tegen Noord-Macedonië

Hij vervolgt: „Zodoende kunnen we op volle sterkte de achtste finales in gaan. Anders is er wel erg veel rust voor de spelers.” Het systeem met drie verdedigers blijft De Boer ook tegen Noord-Macedonië hanteren. „Natuurlijk moeten we eraan werken en we kunnen dingen verbeteren. Alles kan beter.”

De spelers hadden zelf niet per se veel inspraak in of ze wel of niet meedoen tegen de Noord-Macedoniërs. „Natuurlijk hebben zij een idee hoe ze het zelf willen invullen en praat ik met ze over. Maar ik ben niet afgeweken van mijn ideeën.”

Route naar de finale

Het lijkt er sterk op dat in de laatste groepswedstrijd voor Oranje De Boer bijvoorbeeld de tweede helft gaat switchen met het systeem: terug naar 4-3-3. „Dat zou zomaar kunnen.”

Tegen wie het Nederlands elftal komt in de achtste finales, heeft Oranje niet meer in de hand en dus wil De Boer ook niet spreken over een voorkeur. „We hebben het niet in eigen hand, maar we weten onze route naar de finale. En dan moet je ook van sterke tegenstanders winnen. Het zij zo. We willen elke wedstrijd winnen. En dan zal je ook de op papier sterkere opponenten moeten winnen.”

Hij vervolgt: „Ik ga me nu niet druk maken erover. Ik heb er geen invloed op. We zien het wel. Als wij in goede doen zijn, kunnen wij van iedereen winnen. ”, sluit hij af.

Statement tegen Hongaarse anti-homowet nog geen item bij Oranje

De Boer heeft nog niet nagedacht over de vraag of het Nederlands elftal volgende week zondag rond de achtste finale van het EK in Boedapest een statement moet maken tegen een wet die afgelopen week door het Hongaarse parlement is aangenomen. De regering van premier Viktor Orbán wil niet meer dat homoseksualiteit en het veranderen van sekse wordt gepromoot onder jongeren tot 18 jaar.

„We hebben het nog niet over een statement gehad”, zei De Boer. „We zijn nu volledig bezig met het voetbal.” Een woordvoerder van de KNVB laat daarop weten dat Oranje zich eerst helemaal op het laatste groepsduel van maandag met Noord-Macedonië wil focussen. „Dit zijn vragen voor in de aanloop naar de daaropvolgende wedstrijd”, zei hij.

In Duitsland gaan al wel stemmen op voor steunbetuigingen aan de homogemeenschap in Hongarije. De gemeenteraad van München wil dat het EK-stadion in de stad bij de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije van woensdag wordt verlicht in de kleuren van de regenboog. De Allianz Arena van Bayern München kan aan de buitenkant in allerlei kleuren worden verlicht. Het stadion droeg in het verleden al vaker de regenboogkleuren, het symbool van diversiteit.

Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelt op het EK al steeds met een band in de regenboogkleuren om een bovenarm.