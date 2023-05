Premium Het beste van De Telegraaf

Het geeft geen zwakte, maar juist haar kracht aan Schulting meerdere malen door emotionele hel gesleurd

Suzanne Schulting heeft besloten om gas terug te nemen. Ⓒ ANP/HH

Ze wordt gezien als een supermens, en in veel opzichten is Suzanne Schulting dat zeker, maar de rustperiode die ze nu inlast is een noodzaak waar ze niet meer omheen kan. Als sommige mensen zich afvragen of deze beslissing wel de juiste is, kan daar alleen maar volmondig JA op worden gezegd. Sterker nog, het is eigenlijk bizar dat de 25-jarige Friezin nog zolang door knokte, want het merendeel van ons zou eerder al volledig in elkaar gestort zijn. In de afgelopen vijf jaar was er heel veel moois, maar er waren ook momenten dat ze door een emotionele hel werd gesleurd, en dat wordt verdomd snel vergeten.