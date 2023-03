LIVE Champions League: Kunnen Van Dijk en Gakpo voor wonder zorgen in Madrid?

Door onze Telesportredactie

MADRID - Real Madrid ontvangt om 21.00 uur Liverpool in de return van de achtste finale van de Champions League. In de heenwedstrijd werden van Virgil van Dijk en Cody Gakpo namens The Reds op het eigen Anfield voor aap gezet: 2-5. Kunnen ze in het mythische Bernabeu nog voor een wonder zorgen? Op hetzelfde tijdstip speelt het dit seizoen ijzersterke Napoli tegen Eintracht Frankfurt.