Van Barneveld geeft toernooiwinst geen goed vervolg, ook Van Gerwen onderuit

In de eerste ronde verliep alles nog voorspoedig voor Van Barneveld. Hij schakelde zijn landgenoot Geert Nentjes uit met 6-4. Een partij verder was het uit met de pret. De Australiër Damon Heta was met 6-4 te sterk. ’Barney’ maakte twee keer een achterstand van twee legs ongedaan, maar was niet bij machte om ook daadwerkelijk de leiding te nemen.

Het bleek voor Heta de opmaat naar het verslaan van meer Nederlanders. Want in de halve finale bleek hij ook te sterk voor Michael van Gerwen met liefst 7-3. Een ronde eerder zette hij Dirk van Duijvenbode met 6-3 opzij. Zodoende werd de eindstrijd een volledig Australisch onderonsje. Heta verloor daarin wel van Jonny Clayton met 8-6.