Tadic toont bravoure: ’Dat heb ik Huntelaar al gezegd’

Tevergeefs vraagt Dusan Tadic aan scheidsrechter Allard Lindhout om het eerste doelpunt van Ajax op zijn naam te schrijven. Na afloop erkende Lindhout dat de kans groot is dat de KNVB de Serviër alsnog de goal gunt. Ⓒ Foto BSR/SOCCRATES

AMSTERDAM - Het is de Servische equivalent van Amsterdamse bluf: Balkan bravoure. Scheidsrechter Allard Lindhout had het digitale wedstrijdformulier van Ajax-SC Heerenveen (4-1) al naar Zeist gestuurd, met de 1-0 op naam van Klaas-Jan Huntelaar. Maar in de overtuiging dat de KNVB dat ’foutje’ vandaag rechtzet, praatte Dusan Tadic al honderduit over de treffer die hem een Ajax-record oplevert.