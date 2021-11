Premium Het beste van De Telegraaf

Punten voor Peking Shorttrackers maken tevreden de tussenbalans op

Door Hans Ruggenberg

Suzanne Schulting met bondscoach Jeroen Otter. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Op de shorttrackbaan gaat nooit alles goed, maar Nederland keert na twee van de vier olympische kwalificatietoernooien (OKT’s) met een tevreden gevoel terug. Suzanne Schulting was ook tijdens de wereldbekerwedstrijden in Nagoya de uitblinkster, maar bondscoach Jeroen Otter had meerdere redenen om een positieve balans op te maken met het oog op de Winterspelen. Zowel de vrouwen als de mannen zijn goed op weg om in Peking op elke individuele afstand (500, 1000 en 1500 meter) drie rijders op te stellen. Voor de relays zouden dan vijf schaatsers beschikbaar zijn.