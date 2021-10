Wielervakbond eist 1 euro van ’Allez Opi-Omi’-wielerfan

De vrouw stond in een opvallende gele jas langs de weg met in haar handen een groot bord, met daarop de tekst ’Allez Opi-Omi!’. De Duitse wielrenner Tony Martin kon dat kartonnen bord niet ontwijken en ging onderuit, wat leidde tot een massale crash van zo’n vijftig renners in het peloton.

De Française werd enkele dagen later aangehouden. Tourorganisator ASO diende een aanklacht in, maar trok die later weer terug. „Dit verhaal is buitenproportioneel opgeblazen, al willen we iedereen eraan blijven herinneren de veiligheid in acht te nemen”, zei Tourbaas Christian Prudhomme daarover.

Symbolische waarde

De klacht die wielervakbond CPA op verzoek van de deelnemers aan de Tour had ingediend, bleef wel staan. Donderdag, op de dag dat het parcours van de Tour van 2022 wordt gepresenteerd, verschijnt de vrouw voor de rechter.

„We weten zeker dat de toeschouwer niet de intentie had om iemand te verwonden, maar door haar onvoorzichtigheid bracht ze wel de gezondheid en het seizoen van meer dan één van onze leden in gevaar”, zegt voorzitter Gianni Bugno van de vakbond. „De 1 euro compensatie waar we om hebben gevraagd, is geen genoegdoening voor de breuken in beide armen die Marc Soler opliep en de consequenties van de val voor Tony Martin en de andere renners die op de grond eindigden. Het heeft wel een symbolische waarde.”

Waarschuwing

De CPA wil zo de toeschouwers erop attenderen dat ze zich verantwoordelijk en respectvol gedragen naar de renners. „De beelden van de ’fan in het geel’ zijn de wereld over gegaan en moeten een waarschuwing zijn dat zoiets nooit meer mag gebeuren.”

Martin (36) besloot onlangs zijn carrière te beëindigen. De Duitser had weliswaar een doorlopend contract bij Jumbo-Visma, maar stopt omdat hij zich zorgen maakt over de veiligheid. „De zware valpartijen dit jaar hebben mij ook genoopt mezelf af te vragen of ik er nog wel klaar voor was om me opnieuw bloot te stellen aan de gevaren die aan onze sport kleven”, zei Martin. „Ik heb besloten dat ik dat niet meer wil, vooral omdat de veiligheid ondanks alle discussies niet verbeterd is.”