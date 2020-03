Wielerkoers Amstel Gold Race gaat niet door

„Ze hopen een andere datum in het jaar te vinden. Wanneer dat gaat zijn, weten we niet. De UCI is nu bezig om een nieuwe kalender te maken. Al kun je eigenlijk niet plannen, want je weet niet hoe dit verder gaat verlopen. Niemand kent het einde van dit virus.”

Ook de toertocht, die een dag eerder zou worden verreden, kan geen doorgang vinden. „De veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens het Amstel Gold Race weekend werkzaam is staan altijd voortop”, stelt koersdirecteur Leo van Vliet.

Het peloton in actie tijdens de Amstel Gold Race. Ⓒ ANP

„Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing om te nemen en we vinden het ontzettend jammer. De organisatie van de Amstel Gold Race werkt een heel jaar toe naar dit mooie evenement en we begrijpen dat het teleurstellend is voor alle deelnemers, of dat nu de profs of de toerfietsers zijn. Maar we kunnen niet anders dan deze keuze maken. We volgen de adviezen van de veiligheid- en gezondheidsinstanties en de Amstel Gold Race komt te vroeg om te kunnen garanderen dat het een onbezorgde editie wordt.”

Eerder werden ook al Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik gecanceld. Het is nog niet duidelijk of deze koersen later dit jaar alsnog kunnen plaatsvinden. Hetzelfde geldt dus voor de Amstel Gold Race, die vorig jaar werd gewonnen door Mathieu van der Poel.