Nadine Visser smaakmaker op NK atletiek in verloren jaar

Nadine Visser (m.) in actie op de 100 meter horden. Ⓒ ANP

UTRECHT - De Nederlandse topatleten die dit jaar zo graag in Tokio hadden willen schitteren, waren er nagenoeg allemaal. De Utrechtse baan Maarschalkerweerd is (zonder publiek) wel even wat anders dan een kolkend olympisch stadion, maar bij de NK lagen toch nog wat troostprijzen klaar. Niet echt belangrijk, maar toch leuk om mee te pikken in dit verloren atletiekjaar.