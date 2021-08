Nordin Amrabat voor twee jaar naar AEK Athene

De oud-speler van onder meer PSV, Galatasaray, Malaga, Watford en Jong Oranje is topfit en lag ondanks zijn leeftijd goed in de markt. Ook clubs uit Saoedi-Arabië en Qatar, het Spaanse Rayo Vallecano en zijn oude club Malaga dongen naar zijn handtekening, maar AEK Athene had het beste verhaal.

Maandagmiddag doorstond Amrabat de medische keuring, waarna niets zijn transfer nog in de weg stond. De Marokkaanse international stond het laatst onder contract bij Al-Nassr.