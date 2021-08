Geen wereldrecord voor Sifan Hassan op 5000 meter

De olympisch kampioene op deze afstand liep lang op het schema van de beste tijd ooit (14.06,62), maar moest in de slotronden veel toegeven en kwam uit op 14.27,89, ruim boven haar eigen persoonlijk record.

,,Het is een aanval en geen belofte’’, zei Hassans manager Sander Ogink in de afgelopen week al over deze poging . De olympische kampioene op de 5000 en de 10.000 meter heeft immers loodzware weken achter de rug en dat gaat ze vroeg of laat in haar benen voelen. Dat gebeurde dus zaterdagochtend (vrijdagavond Amerikaanse tijd) tijdens de laatste ronden in Eugene.