AZ schrapt training om opvallende reden

Daardoor heeft AZ een streep moeten zetten door de training op Deense bodem én de kennismaking met het stadion en de grasmat van de opponent. „Dat woog niet op tegen de reistijd die we kwijt zouden zijn geweest als we er wel waren gaan trainen”, aldus AZ-coach Pascal Jansen. „Van hotel naar stadion was ruim drie kwartier rijden. Dat gaf de doorslag.”

En dus werkte AZ de laatste training voor het eerste groepsduel woensdag uit nood af op Kalverhoek, het eigen trainingscomplex, voordat de ploeg op Schiphol-Oost in het vliegtuig stapte richting Midden-Jutland. De reden dat AZ niet een hotel dichter bij het stadion had kunnen vinden? Jansen: „Ik heb begrepen dat Denemarken van het slot is gegaan en dat het er heel druk is. Het was een hele klus om überhaupt een hotel te krijgen.”