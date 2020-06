Feyenoord legt Fer tot medio 2022 vast

Technisch directeur Frank Arnesen is vanzelfsprekend blij dat Fer blijft: „Leroy heeft na zijn terugkeer vorig seizoen snel en zonder twijfel zijn waarde voor Feyenoord bewezen. Hij is een belangrijke schakel op het middenveld van trainer Dick Advocaat. Hij heeft alle verwachtingen meer dan waar gemaakt en is met zijn ervaring zowel binnen als buiten het veld van grote waarde voor deze selectie.” Fer voegde daar aan toe: „Ik ben heel tevreden en wilde graag bij deze club blijven. Het voelt goed dat er nu zekerheid is.”

Debuut als 17-jarige

In december 2007 debuteerde Fer op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van Feyenoord, na een periode van acht jaar in de jeugdopleiding op Varkenoord. In de daaropvolgende seizoenen groeide de middenvelder uit tot international. Inmiddels staan er elf interlands achter zijn naam. In 2014 nam Louis van Gaal hem mee naar het WK in Brazilië, waar hij de score opende in het gewonnen groepsduel (2-0) met Chili.

In de zomer van 2019 kwam Fer na een verblijf bij FC Twente, Norwich, QPR en Swansea na acht jaar terug in De Kuip. Eerder al bereikte Feyenoord een principeakkoord met Orkun Kökcü, die binnenkort tot 2025 bijtekent.