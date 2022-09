Liefst vier keer rood in blessuretijd bij Juventus, Bosz onderuit

De 35-jarige Antonio Candreva zette de bezoekers uit Salerno al in de 18e minuut op voorsprong. Vlak voor de rust maakte Krzysztof Piatek er uit een strafschop zelfs 0-2 van. Juventus kwam in de tweede helft nog wel iets terug via Gleison Bremer, maar stevende af op een nederlaag.

In blessuretijd maakte Vilhena echter een overtreding op Alex Sandro. Leonardo Bonucci miste de strafschop, maar zorgde in de rebound toch nog voor de gelijkmaker. Arkadiusz Milik leek Juventus daarna zelfs nog diep in de extra tijd de winst te bezorgen, maar het doelpunt ging niet door vanwege buitenspel. Milik kreeg zijn tweede gele kaart vanwege het uittrekken van zijn shirt. Ploeggenoot Juan Cuadrado en Federico Fazio van Salernitana kregen vanwege protesteren meteen rood, net als Juventus-coach Allegri.

Tweede nederlaag voor Bosz

Peter Bosz heeft met Olympique Lyon de tweede competitienederlaag van het seizoen geleden. De Franse club verloor met 2-1 bij AS Monaco. Lyon staat na zeven wedstrijden vijfde met dertien punten. Monaco heeft twee punten minder.

Alle doelpunten in het Stade Louis II in Monaco vielen in de tweede helft. Benoît Badiashile opende de score voor de thuisploeg, waar Myron Boadu nog altijd ontbrak in de selectie van coach Philippe Clement. Guillermo Maripán maakte er kort daarna 2-0 van. Door de treffer van Karl Toko Ekambi werd het nog even spannend, maar de spelers van Bosz konden de nederlaag niet meer voorkomen.