Teambaas Horner spreekt over ‘grootste investering’ van Red Bull Racing

Premium Autosport

Sergio Pérez, ideale man naast Max Verstappen?

Is Sergio Pérez de ideale man naast Max Verstappen bij Red Bull Racing? Dat moet hij nog bewijzen. Aan ervaring in elk geval geen gebrek bij de Mexicaan, die naar eigen zeggen nog in de ’aftastfase’ zit bij zijn nieuwe werkgever. „Het niveau van Max kennen we allemaal.”