Ook geen Nederlandse mannen op podium bij WK sprint

Kai Verbij was er nog het dichtste bij, hij finisht op een vierde plaats. Het goud was voor de Japanner Tatsuya Shinhama, de 23-jarige Aziaat stelde op de afsluitende 1000 meter zijn eindzege veilig. Hij liet in de laatste race de derde tijd noteren (1.08,71) en dat was voldoende voor de eerste plaats in het eindklassement. De Canadees Laurent Dubreuil pakte WK-zilver. Hij reed op de tweede 1000 meter de tweede tijd: 1.08,39. De Zuid-Koreaan Cha Min-kyu behaalde brons met de vierde tijd: 1.08,73.

Nuis en N’tab

Verbij wist met zijn vijfde tijd op de 1000 meter (1.08,74) nog wel een plaatsje te stijgen in het klassement. Kjeld Nuis belandde op de zevende plaats in de eindrangschikking, hij won zaterdag de 1000 meter met een tijd van 1.08,38. Dai Dai N’tab, elfde in 1.09,47, eindigde als negende in de WK-stand.

Shinhama pakte vorig jaar achter Pavel Kulizhnikov zilver op de WK sprint. De Russische titelhouder meldde zich vrijdagavond na de eerste twee afstanden af wegens een opkomende ziekte. Shinhama veroverde in Hamar zijn eerste wereldtitel met twee afstandzeges.