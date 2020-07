Buitenlands voetbal: Welke Nederlanders zijn waar te zien?

Veel wedstrijden op het programma uit Engeland, Spanje en Italië. Waar zijn de Nederlanders te zien?

Premier League

Te beginnen in Engeland, met een thuiswedstrijd voor Erik Pieters met Burnley, tegen Sheffield United, waar Richairo Zivkovic steeds meer minuten maakt. Beide ploegen zitten nog volop in de race voor een Europees ticket. Het gat naar de nummer vijf - die directe plaatsing voor de groepsfase van de Europa League verzekert - bedraagt acht punten en is in handen van Manchester United.

Later op de dag is het de beurt aan landskampioen Liverpool. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum moesten donderdag op bezoek bij City een 4-0 nederlaag slikken. Genoeg reden om dus sportief revanche te nemen tegen Aston Villa, dat met Anwar El Ghazi strijdt tegen degradatie.

Programma zondag Premier League

13.00 uur: Burnley - Sheffield United

15.15 uur: Newcaslte United - West Ham

17.30 uur: Liverpool - Aston Villa

20.00 uur: Southampton - Manchester City

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.

La Liga

De titelstrijd in Spanje valt steeds meer de kant op van Real Madrid. Dat is slecht nieuws voor Frenkie de Jong en FC Barcelona. De Catalanen staan met nog vijf speelrondes te gaan vier punten achter op de aartsrivaal en hebben een slechter onderling resultaat ten opzichte van Madrilenen. En als dat nog niet genoeg is moet FC Barcelona het tegen Villareal stellen zonder De Jong, die nog altijd geblesseerd is.

Programma zondag La Liga

14.00 uur: Athletic Club Bilbao - Real Madrid

17.00 uur: Espanyol - Leganes

19.30 uur: Osasuna - Getafe

22.00 uur: Villareal - FC Barcelona

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.

Serie A

In Italië begint de voetbalzondag met een wedstrijd van Internazionale, waar Stefan de Vrij in de achterhoede de lijnen uitzet. De nummer drie op de ranglijst krijgt een Nederlands getint Bologna op bezoek. De middenmotor heeft namelijk publiekslieveling Mitchell Dijks onder contract staan, net zoals Stefano Denswil en Jerdy Schouten.

Naast Bologna heeft ook Atalanta Bergamo drie Nederlanders in dienst: Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens, die ook de Duitse nationaliteit heeft. Atalanta is opnieuw bezig aan een goed seizoen en heeft het vierde en laatste Champions League-ticket stevig in bezit. Sinds de herstart van de Serie A heeft de club nog geen punt laten liggen.

Dan de volgende Serie A-club die de nodige Nederlanders in dienst heeft: Udinese. Daar vormt Bram Nuytinck vaak een centraal duo met William Troost-Ekong (met roots uit Nigeria). De twee centrale verdedigers kunnen mogelijk versterking krijgen vanaf de vleugels van Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar. Tegenstander is Genoa. Beide ploegen verkeren nog in de gevarenzone.

Verder krijgt Brescia nog Hellas Verona op bezoek, waar de Marokkaanse Nederlander Sofyan Amrabat zijn brood verdient. De middenvelder vertrekt aan het eind van het seizoen naar Fiorentina. Justin Kluivert komt ook nog in actie met AS Roma. De vleugelaanvaller staat een lastige uitwedstrijd tegen Napoli voor de boeg. Het zal in Napels een intens gevecht worden om Europees voetbal.

Programma zondag Serie A

17.15 uur: Internazionale - Bologna

19.30 uur: Brescia - Hellas Verona

19.30 uur: Cagliari - Atalanta Bergamo

19.30 uur: Parma - Fiorentina

19.30 uur: Sampdoria - SPAL

19.30 uur: Udinese - Genoa

21.45 uur: Napoli - AS Roma

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A.