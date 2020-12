Mathieu van der Poel verslagen in het veld

Pidcock nam in de zesde van acht ronden afstand van Mathieu van der Poel, die zaterdag bij zijn rentree in het veld meteen de beste was geweest in de Scheldecross.

De 21-jarige Pidcock was als derde gefinisht in Antwerpen, maar bleek een dag later duidelijk de beste. Van der Poel eindigde op 25 seconden als tweede. De Belg Toon Aerts finishte als derde.

Pidcock, een voormalig wereldkampioen veldrijden bij de junioren en de beloften, was vroeg in dit jaar bij het WK al tweede achter Van der Poel. De Belg Eli Iserbyt werd vierde in Gavere en behield de leiding in het klassement.

Van der Poel keek ondanks de ’nederlaag’ tevreden terug op zijn eerste crossweekeinde. Eerder had hij al aangegeven dat hij na het winnen van de Ronde van Vlaanderen en een rustperiode pas een keer of vier op de crossfiets had getraind. „Ik kan ook niet alles winnen. Vandaag was iemand anders gewoon beter. Tom was indrukwekkend, met name op de loopstukken. Ik voelde al meteen dat zijn tempo hoog lag. De tweede plaats was het hoogst haalbare vandaag.”

’Werk betaalt zich uit’

Pidcock had een goede start, reed even alleen op kop en zag daarna Van der Poel en Aerts aansluiten. „Ik heb hard gewerkt aan mijn start, die was vorig seizoen vaak een probleem. Dat werk betaalt zich nu uit, ik voel me elke wedstrijd sterker worden.”

Dat had Pidcock ook nodig na zijn mislukte optreden bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. In Tabor eindigde de crosser uit Leeds slechts als zeventiende. Volgende week volgt op het klimparcours in Namen de tweede wereldbekercross. „Ik train veel op het klimmen”, keek hij al halsreikend vooruit.

Van der Haar en Van Kessel

Van der Poel is er volgende week ook bij. „Ik was nog niet super hersteld van de Scheldecross, maar hopelijk brengt dit me naar een betere vorm.” Lars van der Haar finishte in Gavere als vijfde, Corné van Kessel was de derde Nederlander op de achtste plaats.