Martijn Kleermaker stunt opnieuw op WK darts, Danny Noppert strandt

Kleermaker startte fantastisch. Hij won twee sets op rij en hoefde maar een leg af te staan. In de derde set leek Kleermaker aan het kortste eind te trekken, maar Cullen miste twee pijlen voor de set waarna de Nederlander profiteerde door de set met dubbel 20 naar zich toe te trekken: 3-0.

De vierde set moest de Nederlander afstaan aan Cullen. Nadat hij een wedstrijdpijl had gemist, kwam Cullen weer helemaal in de wedstrrijd. De Engelsman bracht de stand op 3-2 met een 111-finish en trok daarna ook de zesde set naar zich toe: 3-3.

In de beslissende zevende set ging het lang het gelijk op en moest Kleermaker ook nog eens het hem vijandige publiek weerstaan, maar de 2,03 meter lange darter uit Harderwijk hield het hoofd koel en gooide met een pijl in de roos (bulls eye) de wedstrijd uit.

Noppert

Eerder op de dag strandde Danny Noppert. Ryan Searle bleek te sterk: 4-2. De Nederlander kreeg in Ally Pally zeker kansen tegen de Brit, maar hij miste te vaak de beslissende dubbels.

Noppert, dit keer als 18e geplaatst, deed voor het vierde jaar op rij mee aan het WK van dartsbond PDC. Steeds kwam hij niet verder dan de derde ronde.

De 30-jarige Noppert startte dramatisch en keek binnen korte tijd tegen een 2-0 achterstand in legs aan. Daarna verprutste Searle het voor zichzelf door een aantal pijlen voor de set te missen. De Fries nam het cadeautje met beide handen aan en verzilverde met dubbel 4 de tweede pijl voor de set: 3-2.

Ook in de tweede set nam de Brit een 2-0 voorsprong. Even zag het er naar uit dat Noppert net zoals in de set daarvoor weer terug zou komen, maar Searle liet het dit keer niet zover komen. Noppert miste twee pijltjes om een beslissende vijf de leg te forceren en Searle ging er daarna met de setwinst vandoor: 3-1.

Danny Noppert ligt eruit Ⓒ HH/ANP

Noppert had de derde set voor het grijpen. Hij mocht beginnen aan de vijf leg en had zelf een pijtje voor de setwinst, maar hij miste de bull waarna Searle de set met dubbel 12 wel op zijn naam wist te schrijven: 3-2.

De vierde set was dan weer een prooi voor Noppert die de stand zo gelijk trok: 2-2 in sets. Ook in de vijfde set leek de Nederlander op weg naar de winst, maar op een 2-0 voorsprong wist hij een setpijltje niet te verzilveren. Searle profiteerde en won drie legs op rij waardoor hij weer de leiding nam in de partij: 3-2. In de zesde set kwam Noppert er helemaal niet meer aan te pas en moest het hoofd buigen, hij ging met 3-0 ten onder.

"Double trouble bij mij"

„Double trouble bij mij”, analyseerde Noppert kort na de wedstrijd bij RTL7 zijn partij. „Er waren wel momenten dat het lukte, maar te vaak kwam het er niet uit. Ik deed echt mijn best, maar hij heeft verdiend gewonnen.”

Van Gerwen

Vanavond is dan Michael van Gerwen aan de beurt. De drievoudig wereldkampioen gooit tegen de Engelsman Chris Dobey, de nummer 30 van de wereld.