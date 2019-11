Video - Achterste scheidsrechter verpest wereldgoal

In het duel maandagavond in de Tweede Bundesliga knalde Stendera tegen SV Darmstadt 98 van grote afstand heerlijk in de kruising. Vanzelfsprekend vierde hij zijn treffer uitbundig met zijn ploeggenoten. Ook de bank vierde het feestje mee. Totdat de scheidsrechter roet in het eten gooide.

Na bestudering van de beelden (de arbiter hielp de hulp van de VAR in) bleek de bal eerst het achterwerk van de scheidsrechter te hebben geraakt voordat hij voor de voeten van Stendera belandde. Afgekeurd, want sinds dit seizoen is de scheidsrechter geen dood element meer.

Tot overmaat van ramp kreeg Stendera ook nog geel voor zijn neus getoverd, omdat hij iets te fanatiek protesteerde tegen het besluit van de scheidsrechter.