Koolhof en Skupski sluiten tennisjaar af als nummer 1 dubbel: ’Droom die uitkomt’

„Vanaf het moment dat we in januari samen gingen spelen, was de klik er”, zei Koolhof over zijn succesvolle samenwerking met Skupski. „We kunnen samen winnen en samen verliezen; dingen delen op en naast de baan. We hebben dezelfde interesses en dezelfde ideeën over hoe we moeten trainen en hoe je moet tennissen.”

Koolhof (33) en Skupski (32) hebben in hun eerste seizoen als duo al zeven toernooien gewonnen. Ze hopen hun topjaar in stijl af te sluiten op de ATP Finals. Om de halve finales te bereiken, moeten ze vrijdag wel hun laatste groepswedstrijd tegen het Amerikaans/Kroatische duo Austin Krajicek/Ivan Dodig winnen.

Droom die uitkomt

„Eén van onze doelen voor dit jaar was de ATP Finals halen”, zegt Skupski. „Dat is gelukt, maar daarnaast wonnen we ook zeven toernooien én we zijn hier als eerste geplaatst. Om het jaar af te sluiten als nummer 1, is een droom die uitkomt.”

In het enkelspel sluit Carlos Alcaraz het jaar af als aanvoerder van de wereldranglijst. De 19-jarige Spanjaard doet vanwege een buikspierblessure niet mee aan de ATP Finals, maar hij werd woensdag wel gehuldigd op de baan in Turijn.