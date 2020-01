Sport Kort: Schaker Van Foreest blijft Giri voor in Wijk aan Zee

Schaker Van Foreest blijft Giri voor in Wijk aan Zee

18.40 uur Schaker Jorden van Foreest heeft de 82e editie van Tata Steel Chess afgesloten als beste Nederlander. De 20-jarige grootmeester kwam op de slotdag remise overeen met Anish Giri. Hij bleef Giri daardoor een half punt voor in het klassement. Van Foreest eindigde met 7 punten als vierde, Giri werd negende met 6,5 punten.

Van Foreest deed op het internationale toptoernooi van Wijk aan Zee lang mee om de eindzege. De schaker met de laagste rating in de masters-groep verloor pas in de laatste dagen de aansluiting met de Amerikaan Fabiano Caruana, die zaterdag met een zege op de Pool Jan-Krzysztof Duda de overwinning al veiligstelde. Caruana sloot het toernooi in stijl af, door ook Vladislav Artemiev uit Rusland te verslaan.

De 27-jarige Amerikaan, die tevens een Italiaanse achtergrond heeft, eindigde na dertien partijen op 10 punten. De onttroonde Noor Magnus Carlsen werd tweede met 8 punten. Carlsen is met zeven titels recordhouder in Wijk aan Zee. De Amerikaan Wesley So werd derde met 7,5 punten.

Tweede zege Houtzager bij Jumping Amsterdam

18.20 Springruiter Marc Houtzager heeft voor de tweede keer de wereldbekerwedstrijd van Jumping Amsterdam gewonnen. De 49-jarige ruiter bleef met Sterrehof's Dante foutloos in de barrage en legde het parcours in de RAI als snelste af in 34,05 seconden. Houtzager verdiende daarmee ruim 52.000 euro. Harrie Smolders eindigde op de rug van Monaco als tweede in 35,03.

Houtzager won de wereldbekerwedstrijd in Amsterdam twee jaar geleden ook al.

15.08 uur: Golfer Joost Luiten is op de derde dag van de Dubai Desert Classic weggezakt in het klassement. De 34-jarige Rotterdammer had voor zijn derde omloop 73 slagen nodig. Daarmee bleef hij één slag boven het baangemiddelde. Luiten produceerde drie birdies, maar door twee bogeys en één dubbele bogey, op de twaalfde hole, raakte hij in de rangschikking verder achterop.

Luiten staat met een score van 217 op de 49e plek. De Chinees Ashun Wu leidt met een score van 205 slagen.

Joost Luiten Ⓒ AFP

Basketbal: James passeert Bryant op topscorerslijst NBA

12.16 uur: Basketballer Lebron James is basketballegende Kobe Bryant gepasseerd op de ranglijst van topscorers van de NBA. De 35-jarige sterspeler van de Los Angeles Lakers maakte in de wedstrijd tegen de Philadelphia 76’ers 29 punten en kwam daarmee tot 33.655 totaal. Hiermee ging hij voorbij aan Bryant die op 33.643 punten staat.

De 29 punten van James waren niet genoeg voor de zege in Philadelphia. De 76ers versloegen de koploper van de Western Conference met 108-91 mede dankzij 28 punten van Ben Simmons. LA Lakers blijft wel de lijstaanvoerder met 36 zeges en 10 nederlagen.

James staat nu derde op de topscorersranglijst aller tijden. Hij moet Kareem Abdul-Jabbar en Karl Malone nog voor zich dulden. De inmiddels 72-jarige Abdul-Jabbar kwam van 1969 tot en met 1989 tot 38.387 punten. Malone staat op 33.928 punten.

LeBron James Ⓒ USA TODAY Sports

Veldrijden: Betsema niet in WK-selectie

12.01 uur: Denise Betsema zal volgende week niet deelnemen aan het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. Bondscoach Gerben de Knegt bevestigde zondag in Hoogerheide, waar de laatste wereldbekercross van het seizoen wordt verreden, de van Texel afkomstige veldrijdster niet mee te nemen. Betsema keerde zaterdag terug na een dopingschorsing van een half jaar. Ze werd meteen tweede in de Kasteelcross in Zonnebeke.

Betsema (27) won vorige winter liefst vijftien crossen en werd vierde op het WK. Aan het einde van het seizoen bleek ze twee keer positief te zijn getest op het gebruik van anabole steroïden. Betsema kon de internationale wielrenunie UCI uiteindelijk overtuigen dat sporen daarvan via een vervuild supplement in haar lichaam waren beland. Daarop werd ze slechts voor zes maanden geschorst. Betsema start niet in Hoogerheide.

„Denise heeft in de eerste plaats niet voldaan aan de prestatie-eis”, lichtte Johan Lammerts, manager topsport bij wielerbond KNWU, het besluit toe. Voorwaarde is twee keer een plaats in de top 16 bij een wereldbekerwedstrijd. „Als je de eis niet haalt moeten wij coulant zijn. Dat doen we niet zo maar.”

Lammerts en De Knegt meenden ook dat er mogelijk te veel ’heisa’ ontstaat rond de ploeg als Betsema na haar schorsing opeens weer op het WK staat. „Dat hebben we ook meegewogen. Het zou voor onrust kunnen zorgen. Met vier kanshebbers in de ploeg is dat niet gewenst.”

Wielrennen: goud voor baanrenners

10:24 uur: Baanwielrenners Jan-Willem van Schip en Laurine van Riessen hebben goud gepakt bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in het Canadese Milton. Van Schip won zaterdag het omnium. Van Riessen was voor het eerst in de wereldbeker de beste op de sprint.

Van Schip was het meest constant op het omnium in Milton. Hij werd tweede op de scratch en won de tempo race. Met tweede plaatsen in de afvalkoers en de puntenrace kwam hij tot 150 punten en bleef daarmee de Pool Daniel Staniszewski en de Amerikaan Gavin Hoover voor. Europees kampioen Benjamin Thomas uit Frankrijk eindigde als vijfde.

Van Riessen versloeg in de finale van het sprinttoernooi de Canadese Kelsey Mitchell over twee races. De 32-jarige baanwielrenster had daarvoor overtuigend afgerekend met de Spaanse Helena Casas, Simona Krupeckaite uit Litouwen en Mathilde Gros uit Frankrijk. Van Riessen komt zondag nog in actie op de keirin. Van Schip rijdt samen met Yoeri Havik de koppelkoers.

Zwemmen: succes voor Weertman

09:57 uur: Openwaterzwemmer Ferry Weertman heeft bij de Australische kampioenschappen na de 10 kilometer ook de 5 kilometer op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen van Rio de Janeiro 2016 was met 56.00,24 minuten duidelijk de snelste in Adelaide. Hij bleef de Canadees Jon McKay bijna 19 seconden voor. De Australiër Matthew Robinson werd vlak daarachter derde.

Ferry Weertman Ⓒ AFP

„Ik wilde kijken wat er nog in de tank zat na de 10 kilometer van gisteren”, zei Weertman. „Ik nam vrij snel na de start de kop over en heb die vastgehouden. In de laatste ronde waren er nog een paar zwemmers die mij probeerden in te halen, maar met een sterke, lange eindsprint kon ik die voorblijven en daar zelfs van weg zwemmen.” Weertman gaat nu voor een trainingsstage naar Perth, gevolgd door een wereldbekerwedstrijd in Doha. Daar komen ook Sharon van Rouwendaal, Pepijn Smits en Marcel Schouten in actie.

Wielrennen: Van Baarle vijfde in Tour Down Under

06: 37 uur: Richie Porte heeft het klassement van de meerdaagse wielerkoers de Tour Down Under gewonnen. Matthew Holmes boekte zaterdag in de zesde etappe de eerste profzege uit zijn carrière. De laatste etappe ging van McLaren Vale naar Willunga Hill.

Dylan van Baarle eindigde als beste Nederlander. De 27-jarige renner van Team Ineos mengde zich in de slotetappe in het geweld, maar moest Porte op de drie kilometer lange klim Willunga Hill (met een gemiddelde stijging van 7,5%) uiteindelijk laten gaan. „Ik wilde hem proberen te volgen, maar werd langzaam een beetje uitgeknepen”, aldus Van Baarle die in zijn eerste koers van het jaar uiteindelijk vijfde werd.

Bekijk ook: Bizarre ontknoping en gebroken fiets kosten Van Baarle podium