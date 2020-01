Sport Kort: Tour Down Under prooi voor Richie Porte

Wielrennen: goud voor baanrenners

10:24 uur: Baanwielrenners Jan-Willem van Schip en Laurine van Riessen hebben goud gepakt bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in het Canadese Milton. Van Schip won zaterdag het omnium. Van Riessen was voor het eerst in de wereldbeker de beste op de sprint.

Van Schip was het meest constant op het omnium in Milton. Hij werd tweede op de scratch en won de tempo race. Met tweede plaatsen in de afvalkoers en de puntenrace kwam hij tot 150 punten en bleef daarmee de Pool Daniel Staniszewski en de Amerikaan Gavin Hoover voor. Europees kampioen Benjamin Thomas uit Frankrijk eindigde als vijfde.

Van Riessen versloeg in de finale van het sprinttoernooi de Canadese Kelsey Mitchell over twee races. De 32-jarige baanwielrenster had daarvoor overtuigend afgerekend met de Spaanse Helena Casas, Simona Krupeckaite uit Litouwen en Mathilde Gros uit Frankrijk. Van Riessen komt zondag nog in actie op de keirin. Van Schip rijdt samen met Yoeri Havik de koppelkoers.

Zwemmen: succes voor Weertman

09:57 uur: Openwaterzwemmer Ferry Weertman heeft bij de Australische kampioenschappen na de 10 kilometer ook de 5 kilometer op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen van Rio de Janeiro 2016 was met 56.00,24 minuten duidelijk de snelste in Adelaide. Hij bleef de Canadees Jon McKay bijna 19 seconden voor. De Australiër Matthew Robinson werd vlak daarachter derde.

Ferry Weertman

„Ik wilde kijken wat er nog in de tank zat na de 10 kilometer van gisteren”, zei Weertman. „Ik nam vrij snel na de start de kop over en heb die vastgehouden. In de laatste ronde waren er nog een paar zwemmers die mij probeerden in te halen, maar met een sterke, lange eindsprint kon ik die voorblijven en daar zelfs van weg zwemmen.” Weertman gaat nu voor een trainingsstage naar Perth, gevolgd door een wereldbekerwedstrijd in Doha. Daar komen ook Sharon van Rouwendaal, Pepijn Smits en Marcel Schouten in actie.

Wielrennen: Van Baarle vijfde in Tour Down Under

06: 37 uur: Richie Porte heeft het klassement van de meerdaagse wielerkoers de Tour Down Under gewonnen. Matthew Holmes boekte zaterdag in de zesde etappe de eerste profzege uit zijn carrière. De laatste etappe ging van McLaren Vale naar Willunga Hill.

Dylan van Baarle eindigde als beste Nederlander. De 27-jarige renner van Team Ineos mengde zich in de slotetappe in het geweld, maar moest Porte op de drie kilometer lange klim Willunga Hill (met een gemiddelde stijging van 7,5%) uiteindelijk laten gaan. „Ik wilde hem proberen te volgen, maar werd langzaam een beetje uitgeknepen”, aldus Van Baarle die in zijn eerste koers van het jaar uiteindelijk vijfde werd.

